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Napoli, nuovo introito per il mercato: si attende solo la fine della stagione!

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Napoli, nuovo introito per il mercato: si attende solo la fine della stagione!
Nuovo introito per il mercato del Napoli
Conte esulta al gol del Napoli

Jens Cajuste potrebbe presto dire ufficialmente addio al Napoli: l’Ipswich Town ha il diritto di riscatto che diventa obbligo se conquista la promozione in Premier League.

Cajuste all’Ipswich: il prestito con obbligo condizionato

Il centrocampista svedese è partito in estate con una formula particolare. Il diritto di riscatto si trasforma automaticamente in obbligo nel caso di promozione diretta in Premier League. L’Ipswich attualmente occupa la seconda posizione in Championship con due gare ancora da disputare, dunque la qualificazione è tutt’altro che scontata ma concretamente possibile.

Cajuste non ha conquistato spazi significativi nel campionato inglese. Ha totalizzato 29 presenze di cui solo 13 dal primo minuto, con 1 gol e 1 assist messi a segno. La media di 41 minuti per partita racconta di un giocatore utilizzato prevalentemente come alternativa nel ruolo di mediano a due. L’esperienza al Napoli nella stagione 2023/24 non aveva prodotto risultati incoraggianti, e il trasferimento in Inghilterra rappresentava un’occasione di rilancio ancora non pienamente sfruttata.

Cajuste in partita con l'Ipswich
Cajuste potrebbe lasciare il Napoli

Scenario futuro: cosa accade se l’Ipswich sale in Premier

Se l’Ipswich completa la promozione, il Napoli otterrà un introito utile al mercato: circa 7 milioni di euro. L’obbligo di riscatto si attiverebbe automaticamente, portando Cajuste a rimanere in Inghilterra con uno status diverso. Diversamente, il prestito potrebbe prolungarsi ulteriormente oppure il club azzurro potrebbe valutare altre soluzioni di mercato per il centrocampista svedese classe 1999.

La posizione dell’Ipswich in classifica non garantisce nulla: la Championship rimane altamente competitiva e due gare rappresentano ancora una variabile significativa. Il futuro di Cajuste dipenderà da quanto accadrà nei prossimi turni del campionato inglese e dalle prestazioni della squadra di Ipswich Town nella corsa verso la Premier League, dove il calciomercato Napoli potrebbe registrare una partenza definitiva del centrocampista.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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