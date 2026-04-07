Napoli, l’alternativa a Conte arriva dall’estero: la suggestione è forte

Oramai si sa, la voce secondo cui Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli per la Nazionale italiana è nota a tutti. De Laurentiis, quindi, potrebbe già valutare i sostituti per la prossima stagione. Il giornalista Mario Fabbroni, in diretta radiofonica su “Radio Napoli Centrale”, ha indicato Jürgen Klopp come candidato principale per raccogliere l’eredità dell’allenatore salentino se dovesse partire.

Conte e la Nazionale: De Laurentiis prepara il piano B

Il presidente azzurro, attualmente a Los Angeles, ha dato segnali chiari dal suo intervento americano sulla possibilità che Conte accetti un’offerta dalla Figc. L’eventuale partenza dell’allenatore non è più uno scenario remoto, ma una concreta ipotesi di mercato. Fabbroni ha sottolineato come De Laurentiis non forzerà l’uscita, ma rimane consapevole della situazione.

La stagione attuale ha dimostrato quanto il lavoro del tecnico salentino sia stato complesso. L’allenatore aveva evidenziato fin dall’inizio le difficoltà nell’amalgamare una squadra ricostruita con nove nuovi innesti. Quando le cose si sono complicate, però, il gruppo ha trovato risorse inaspettate e il mister ha saputo valorizzarle. Questo non cancella i problemi iniziali, ma testimonia la capacità di adattamento di Conte in situazioni difficili.

Klopp come successore: l’idea affascinante ma complicata

Klopp rappresenterebbe una scelta di continuità mentalistica, capace di portare la mentalità vincente che il Napoli insegue. Fabbroni ha ammesso la difficoltà di questa operazione: convincere l’ex allenatore del Liverpool a sbarcare in Italia non è semplice. Tuttavia, se Conte partisse, il presidente avrebbe lo spazio per tentare un’operazione di questo calibro. In Italia mancano allenatori con il profilo di Conte, quindi lo sguardo deve necessariamente rivolgersi all’estero.

De Laurentiis ha già dimostrato in passato di saper attrarre figure di primo piano quando gli obiettivi sono chiari. La situazione attuale, con un campionato ancora aperto e la possibilità di chiudere la stagione con risultati di prestigio, potrebbe rafforzare l’appeal del progetto partenopeo. Malagò, secondo Fabbroni, potrebbe essere la figura giusta per facilitare il cambiamento qualora Conte dovesse effettivamente accettare l’offerta della Nazionale. Il Napoli, dunque, sta già preparando alternative di mercato nel caso in cui il tecnico salentino decidesse di rispondere alla chiamata azzurra.