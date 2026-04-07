Napoli, avete sentito ADL su Conte in Nazionale? L’annuncio da Los Angeles

Riparte il campionato, e il Napoli ritorna a vincere. Dimostrazione di forza contro il Milan di Massimiliano Allegri, e secondo posto conquistato in solitaria. Ieri è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato per gli azzurri, e non si è fatto attendere il messaggio di Aurelio De Laurentiis in merito alle tante voci su Antonio Conte.

Napoli, parla ADL: le dichiarazioni

Il numero uno del club azzurro non ha fatto aspettare per le sue parole in merito alle tante voci sul futuro di Antonio Conte. De Laurentiis, al momento, si trova a Los Angeles per la prima proiezione americana del film “AG4IN”. Ecco la sua risposta alla domanda di CalcioNapoli24:

“Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, penso che gli direi di si. Ma poichè è molto intelligente, fintantochè non esiste un interlocutore serio e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata”

Napoli, futuro Conte

Le parole di Aurelio De Laurentiis non sono mai banali. Nella sua risposta si percepisce ironia sulla gestione della Nazionale italiana, che solo nel prossimo giugno avrà il suo nuovo presidente federale. Per quanto riguarda il futuro, Conte ha un contratto che lo lega al Napoli per un ulteriore anno e finora ha sempre parlato di triennio nelle sue interviste.