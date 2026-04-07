Napoli-Alisson, arriva la decisione sul futuro: l’annuncio di Sky

Il Napoli riparte nel migliore dei modi dopo il periodo di sosta per le nazionali. Vittoria per 1-0 contro il Milan, e sorpasso in classifica agganciando il secondo posto. Nella gara contro i rossoneri Alisson Santos, entrato nel secondo tempo, è risultato nuovamente un fattore decisivo: il club azzurro ha già deciso il suo futuro, sarà riscattato!

Napoli, Alisson Santos verrà riscattato: le cifre

Successo fondamentale in casa Napoli che nonostante i tanti infortunati, sia nella gara di ieri che in stagione, ha agganciato il secondo posto in classifica. Matteo Politano ha segnato il gol decisivo, ma l’entrata in campo di Alisson Santos ha regalato quella marcia in più alla squadra di Conte.

Come riportato da Sky Sport, il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha già deciso quale sarà il futuro dell’esterno brasiliano. Pronto il riscatto per 15 milioni di euro nella prossima finestra di calciomercato. Il calciatore si è conquistato la fiducia di Antonio Conte in poco tempo ed è pronto per continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Napoli, Alisson la nuova freccia

Arrivato appena lo scorso gennaio è già diventato un fattore decisivo per gli azzurri. Alisson ha dimostrato di saper incidere sia entrando a gara in corso spaccando le partite sia partendo dall’inizio offrendo un buona gara nella doppia fase.

In un campionato che vede carenza di calciatori capaci nell’uno contro uno, il brasiliano ha portato una ventata di freschezza e il Napoli non se lo farà scappare.