Caso Lukaku, risponde anche Politano: le parole dopo Napoli-Milan

Matteo Politano regala la vittoria al Napoli sul Milan con un gol al 79esimo minuto, confermando ancora una volta il suo ruolo decisivo contro i rossoneri.

Politano: il sinistro al volo che decide Napoli-Milan

L’esterno azzurro entra dalla panchina e cambia la partita con un sinistro perfetto al volo, sfruttando un colpo di testa all’indietro. Non è la prima volta che Politano punisce il Milan: il giocatore ha dimostrato di avere un feeling particolare contro i rossoneri, trasformando ancora una volta questa predisposizione in tre punti fondamentali per la classifica del Napoli. La rete arriva nel momento cruciale della gara, quando i partenopei stavano cercando la soluzione per sbloccare un match equilibrato. Questo è il valore aggiunto di Politano: la capacità di incidere quando viene chiamato in causa, senza necessità di lunghi tempi di assestamento.

Spinazzola e Politano: quindici anni di amicizia suggellati dall’esultanza

Subito dopo il gol, la telecamera cattura un momento emotivo: l’abbraccio tra Politano e Leonardo Spinazzola. Non è un semplice gesto di gioia condivisa. “C’è l’amicizia di 15 anni e passa. Siamo cresciuti insieme e stiamo condividendo qualcosa di importante”, ha spiegato Politano ai microfoni di DAZN nel post-partita. L’esterno napoletano non ha esitato a sottolineare quanto profonda sia la relazione con il compagno di squadra. Crescere insieme nel calcio italiano, attraversare diverse tappe professionali e ritrovarsi infine nello stesso progetto azzurro, crea legami che vanno oltre il semplice rapporto tra compagni di squadra.

L’esultanza di Politano racchiude dunque strati diversi di significato. “Era il compleanno di uno dei miei migliori amici, la dedica va a lui oltre che a mia moglie”, ha aggiunto il giocatore.

Politano e la serenità nel momento decisivo

L’esterno ha risposto direttamente sulla partita: “Ero tranquillo, sapevo di aver fatto gol diverse volte contro il Milan”. Non è presunzione, ma consapevolezza di sé. Politano riconosce il suo storico personale contro i rossoneri e lo utilizza come ancora psicologica quando entra in campo. Questa lucidità mentale è rara negli atleti ed è uno dei fattori che distingue i giocatori capaci di incidere nei momenti critici da chi fatica sotto pressione.

Sulla questione riguardante Lukaku, Politano ha mantenuto una linea neutrale. “Non c’è nessun problema, con noi si è comportato bene. Sta a lui e alla società decidere”. Il messaggio è chiaro: nessuna tensione interna, solo rispetto per le scelte che verranno prese dai vertici della società. Il Napoli continua la sua marcia in campionato, e Politano rimane uno degli elementi cardine di questa fase della stagione, capace di fornire soluzioni tattiche quando richiesto e di mantenere equilibrio emotivo anche nei contesti più delicati.