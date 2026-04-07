Manna e la mossa sul mercato passata inosservata: che elogio da parte di Di Marzio!

Giovanni Manna ha chiuso Giovane con una struttura contrattuale mai vista prima nel calcio italiano: 2 milioni di fisso più 18 di bonus, aggirando il blocco del mercato.

Giovane-Napoli: come Manna ha inventato una formula nuova

Il direttore sportivo del Napoli ha dimostrato inventiva raramente riscontrata nel mercato italiano. La soluzione escogitata per l’attaccante brasiliano rappresenta un capolavoro tattico di negoziazione: anziché affrontare una spesa immediata di 20 milioni, gli azzurri hanno spezzato l’operazione in una base minima con incentivi massicci legati alle prestazioni. Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, è intervenuto nel corso del podcast Caffè Di Marzio in collaborazione con TMW, parlando della mossa azzurra: “il Napoli non poteva spendere 20 milioni di euro a gennaio e allora si è inventato la formula a 2 milioni di fisso più 18 di bonus, un’operazione creativa che in Italia nessuno aveva mai utilizzato”.

La manovra ha consentito agli azzurri di completare l’innesto offensivo pur rispettando i vincoli imposti. Questo elemento non è secondario: mentre altri club attendevano di risolvere il puzzle finanziario, il Napoli aveva già chiuso l’intesa.

Manna e la gestione del blocco: creatività contro i vincoli

Come ha fatto Manna a muoversi con il blocco del mercato? Ha trasformato un limite in opportunità. Nessuna aveva elaborato una soluzione alternativa di questa portata. Il Napoli non solo ha acquisito una risorsa offensiva, ma ha anche dimostrato una superiorità progettuale nel problem-solving.

La struttura a bonus non è un escamotage contabile fine a se stesso. Essa lega il compenso aggiuntivo al rendimento del giocatore, allineando gli interessi di tutte le parti. Se Giovane produce assist e gol, i bonus si attivano naturalmente. Se non rende, il Napoli contiene la spesa reale. È una formula che premia il merito e responsabilizza il calciatore dal primo giorno.

Di Marzio ha enfatizzato come questa operazione posizioni Manna tra i dirigenti più innovativi del panorama italiano. Nel calciomercato Napoli degli ultimi anni, le scelte del direttore sportivo hanno oscillato tra acquisti tradizionali e colpi inaspettati. Con Giovane, il Napoli ha rotto gli schemi consolidati, aprendo una strada che altri club potranno seguire nelle prossime finestre di mercato. La formula creativa rimane un’arma competitiva per chi sa usarla.