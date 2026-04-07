Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Giovane racconta il retroscena su Conte: ecco cosa gli ha detto prima del Milan

di
Giovane racconta il retroscena su Conte: ecco cosa gli ha detto prima del Milan
Giovane, attaccante del Napoli
Giovane, attaccante del Napoli

Giovane ha esordito da prima punta contro il Milan e il Napoli ha vinto 1-0. L’attaccante brasiliano, arrivato a gennaio, ha raccontato come Conte lo ha preparato per questa nuova posizione tattica.

Giovane prima punta: la fiducia di Conte prima della sfida

La scelta di Conte di schierare Giovane come prima punta ha colto di sorpresa lo stesso giocatore. Ai microfoni di ‘Radio CRC’, l’attaccante ha rivelato come l’allenatore gli ha parlato prima della partita per tranquillizzarlo.

“Ho giocato così solo nella Primavera in Brasile, dopo ho cambiato la posizione. Per questo sono sceso in campo sereno, convinto di poter ricoprire questo ruolo. Ma Conte mi ha detto di stare tranquillo e di fare quello che sapevo fare”,

ha spiegato Giovane. Una comunicazione diretta, quella di Conte, che ha permesso al brasiliano di scendere in campo sereno nonostante fosse la prima volta da prima punta dopo gli anni nella Primavera in Brasile.

L’impatto emotivo di giocare con i campioni del Napoli ha segnato profondamente Giovane. Il livello tecnico della squadra rappresenta un salto qualitativo enorme per il giovane attaccante, che ha dovuto adattarsi rapidamente sia tattica che mentalmente.

Giovane, attaccante del Napoli, nel corso del match contro la Fiorentina
Giovane, attaccante del Napoli

Il Milan battuto e le difficoltà tattiche della gara

Il brasiliano ha sottolineato l’importanza dei tre punti soprattutto considerando gli infortuni che hanno colpito la rosa durante la stagione. Arrivato a gennaio, Giovane ha trovato una squadra in difficoltà che ha saputo reagire. La vittoria mantiene il Napoli al secondo posto e proietta gli azzurri verso le sette partite ancora da disputare, a partire dalla trasferta di Parma.

“Era importantissimo vincere una partita come questa. Io sono arrivato a gennaio, ma so quanti infortuni ha avuto il Napoli quest’anno, era una situazione difficile. Siamo felicissimi per la vittoria e per il secondo posto: il Milan è una squadra forte ed uscire dal campo con i tre punti è troppo importante”.

E infine:

“Sono felice, anche se ovviamente voglio fare gol (ride, ndr). Il Napoli è una squadra che ha tanti giocatori di altissimo livello, mai avrei pensato nella mia carriera di giocare con De Bruyne, McTominay, Anguissa e tanti altri”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie