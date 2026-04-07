Hojlund ko per il Milan: ecco come sta ora e cosa filtra per il Parma

Rasmus Hojlund è stato assente contro il Milan per febbre alta: il centravanti danese del Napoli è stato colpito da un virus influenzale nella notte tra Pasqua e Pasquetta, è ed stato costretto a dare forfait nel big match. Ecco come sta ora.

Hojlund ko: lo staff medico ha tentato il recupero fino alla fine

Lo staff medico del Napoli ha provato fino all’ultimo momento a recuperare il bomber danese per la sfida di ieri contro i rossoneri.

Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, Hojlund ha accusato i primi sintomi influenzali durante la notte, con una febbre che è rapidamente aumentata nelle prime ore del mattino di Pasquetta. Le condizioni non hanno permesso il suo impiego: il virus circolava già da giorni nello spogliatoio azzurro e ha reso impossibile mandare il centravanti in campo.

La tegola si è abbattuta sulla squadra alla vigilia del big match. Conte ha dovuto rimaneggiare l’attacco in extremis, cercando soluzioni alternative per affrontare il Milan. L’assenza di Hojlund ha privato gli azzurri di uno dei principali riferimenti offensivi nel momento più delicato della stagione, quando la lotta scudetto richiede ogni risorsa disponibile.

Parma-Napoli: il centravanti danese sarà recuperato in tempo

‘Il Mattino’, però, rassicura i tifosi: Hojlund avrà modo di smaltire completamente il virus nelle prossime ore. L’obiettivo è presentarsi al meglio per il prossimo impegno di campionato contro il Parma, dove il Napoli avrà bisogno di tutte le sue armi offensive per continuare la corsa.

I tempi di recupero da un’influenza permettono generalmente il rientro in campo nel giro di pochi giorni, purché il calciatore segua le indicazioni mediche senza affrettare i tempi. Lo staff azzurro monitorerà costantemente le condizioni del danese per valutare il momento giusto del rientro nella rosa a disposizione di Conte.