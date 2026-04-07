Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Hojlund ko per il Milan: ecco come sta ora e cosa filtra per il Parma

di
Hojlund ko per il Milan: ecco come sta ora e cosa filtra per il Parma
Rasmus Hojlund assente per virus influenzale in Napoli-Milan. Foto: ANSA
Rasmus Hojlund in maglia Napoli, assente per virus influenzale contro il Milan

Rasmus Hojlund è stato assente contro il Milan per febbre alta: il centravanti danese del Napoli è stato colpito da un virus influenzale nella notte tra Pasqua e Pasquetta, è ed stato costretto a dare forfait nel big match. Ecco come sta ora.

Hojlund ko: lo staff medico ha tentato il recupero fino alla fine

Lo staff medico del Napoli ha provato fino all’ultimo momento a recuperare il bomber danese per la sfida di ieri contro i rossoneri.

Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, Hojlund ha accusato i primi sintomi influenzali durante la notte, con una febbre che è rapidamente aumentata nelle prime ore del mattino di Pasquetta. Le condizioni non hanno permesso il suo impiego: il virus circolava già da giorni nello spogliatoio azzurro e ha reso impossibile mandare il centravanti in campo.

La tegola si è abbattuta sulla squadra alla vigilia del big match. Conte ha dovuto rimaneggiare l’attacco in extremis, cercando soluzioni alternative per affrontare il Milan. L’assenza di Hojlund ha privato gli azzurri di uno dei principali riferimenti offensivi nel momento più delicato della stagione, quando la lotta scudetto richiede ogni risorsa disponibile.

Hojlund atteso contro il Milan.
Napoli-Milan, forfait Hojlund

Parma-Napoli: il centravanti danese sarà recuperato in tempo

‘Il Mattino’, però, rassicura i tifosi: Hojlund avrà modo di smaltire completamente il virus nelle prossime ore. L’obiettivo è presentarsi al meglio per il prossimo impegno di campionato contro il Parma, dove il Napoli avrà bisogno di tutte le sue armi offensive per continuare la corsa.

I tempi di recupero da un’influenza permettono generalmente il rientro in campo nel giro di pochi giorni, purché il calciatore segua le indicazioni mediche senza affrettare i tempi. Lo staff azzurro monitorerà costantemente le condizioni del danese per valutare il momento giusto del rientro nella rosa a disposizione di Conte.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie