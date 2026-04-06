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Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte sul sostituto di Hojlund

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Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte sul sostituto di Hojlund
Antonio Conte in panchina sceglie Gutierrez per sfidare il Milan. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli, sceglie Gutierrez per la fascia destra contro il Milan

Napoli-Milan si gioca con Giovane centravanti: Conte abbandona Hojlund bloccato da un’influenza e rilancia l’ex Verona in posizione centrale.

Hojlund fuori: c’è Giovane, Allegri sorprende

Un virus intestinale ferma Rasmus Hojlund a poche ore dal fischio d’inizio. L’allenatore del Napoli sceglie di affidarsi a Giovane, relegando in panchina l’attaccante danese e optando per una soluzione alternativa.

Anche Massimiliano Allegri opera scelte forzate. Rafael Leao e Christian Pulisic non sono della partita: il tecnico rossonero preferisce non rischiare i due attaccanti e li lascia in panchina. Il Milan risponde con la coppia Nkunku-Fullkrug in avanti, mentre il centrocampo vede Modric, Fofana e Rabiot protagonisti.

La formazione rossonera mantiene l’assetto difensivo con Maignan tra i pali e la linea a tre composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. Saelemaekers e Bartesaghi occupano le fasce laterali, garantendo copertura su una mediana che deve contenere le iniziative azzurre.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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