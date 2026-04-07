Gutierrez esulta dopo la vittoria contro il Milan: “Grande lavoro”, poi su tifosi e Scudetto…

Miguel Gutierrez celebra la vittoria contro il Milan con dichiarazioni che rispecchiano l’ambizione del Napoli: “Partita intensissima, abbiamo fatto una grande gara e un grande lavoro”.

Gutierrez e il Napoli: il lavoro sporco contro il Milan

L’esterno dei partenopei, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato come la sfida contro i rossoneri sia stata costruita su intensità e sacrificio, elementi che Conte ha trasformato in fondamento tattico della stagione. Tre punti conquistati con lucidità, senza sbavature. Gutierrez ha rimarcato l’importanza di mantenere la concentrazione settimana dopo settimana, rifiutando distrazioni. “Abbiamo ottenuto i tre punti, ora pensiamo a restare al secondo posto lavorando settimana dopo settimana”, le parole precise del difensore.

La pressione sull’Inter: il Napoli non molla

Qual è lo scenario che il Napoli insegue? Restare attaccati alla vetta e sfruttare ogni passo falso della capolista. Gutierrez non ha dubbi sulla strategia: “Dobbiamo vincere tutte le partite, poi vedremo se l’Inter sbaglierà qualcosa più avanti, ma noi dobbiamo stare lì”. Nessuna resa, nessuna contemplazione. Solo il lavoro quotidiano e la consapevolezza che ogni gara vale per mantenere il gap minimo con chi comanda.

Il supporto dei tifosi rappresenta un elemento concreto nella costruzione mentale della squadra. Gutierrez lo ha evidenziato senza retorica: “Avere questi tifosi dalla nostra parte è molto bello”. Non è un dettaglio marginale nelle dinamiche di uno spogliatoio che ha trovato compattezza dopo un inizio di stagione complicato. La vittoria sul Milan ha confermato che gli azzurri hanno trasformato sacrificio e continuità in abitudine vincente.

Il Napoli continua a macinare risultati e le parole dello spagnolo mostrano una squadra che non celebra, ma avanza. Contro l’Inter e le altre contendenti, questa mentalità sarà il vero discrimine della rincorsa al titolo.