De Laurentiis ha vinto la battaglia: la notizia dall’Africa fa felice il Presidente

Aurelio De Laurentiis non si è mai nascosto dietro un dito e ha sempre espresso la sua opinione, spesso andando contro quella degli altri. Il Presidente del Napoli, per esempio, non ha mai apprezzato la competizione più importante del calcio africano, disputata sempre nel bel mezzo della stagione. La Coppa d’Africa 2027 , però, si giocherà dal 19 giugno al 18 luglio, spostando definitivamente il torneo dal calendario invernale a quello estivo. Il patron azzurro può festeggiare una vittoria attesa da anni.

Coppa d’Africa: la scelta che cambia tutto per il Napoli

Per decenni la competizione africana ha rappresentato un incubo per i club europei. Il Napoli ha subito più di altri questa situazione, perdendo Osimhen e Anguissa nei momenti cruciali della stagione. La decisione della CAF di programmare il torneo in estate allinea finalmente la Coppa d’Africa ai Mondiali e agli Europei, eliminando il conflitto con i campionati nazionali. Non è più necessario cedere i propri giocatori nel pieno della lotta per lo scudetto.

De Laurentiis non ha mai nascosto il proprio malcontento verso una manifestazione che si è rivelata dannosa per gli interessi del club. Le assenze prolungate di giocatori fondamentali hanno compromesso più volte i piani strategici della squadra. Ora, qualora Anguissa restasse in azzurro anche nella prossima annata, i partenopei non saranno più costretti a rinunciare ai propri calciatori nei mesi decisivi della stagione.

Napoli: il vantaggio concreto nel calendario estivo

Cosa cambia davvero per gli azzurri? La programmazione estiva della Coppa d’Africa 2027 elimina completamente la sovrapposizione con il campionato italiano. I giocatori africani potranno partecipare alla rassegna senza compromettere la disponibilità durante la Serie A. Il Napoli recupera continuità tattica e non deve più pianificare strategie alternative per lunghi periodi dell’anno.

La scelta della CAF rappresenta una svolta importante dopo anni di pressioni dai principali club europei. Le società finalmente non dovranno più gestire l’assenza simultanea di più elementi durante mesi cruciali. Per il Napoli in particolare, una decisione che cancella una delle maggiori criticità gestionali degli ultimi anni. Anguissa e altri giocatori africani potranno ora partecipare al torneo senza influenzare i piani di campionato, garantendo stabilità alla rosa durante le fasi decisive della lotta scudetto e delle competizioni europee.