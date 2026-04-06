Napoli, vittoria e scatto sul Milan: come cambia la classifica

Matteo Politano decide il match allo Stadio Diego Armando Maradona: il Napoli scavalca il Milan al secondo posto della Serie A con 65 punti, mantenendo il distacco di 7 lunghezze dall’Inter capolista.
Napoli-Milan 1-0: Politano regala il sorpasso agli azzurri
La rete della ripresa firmata da Politano consente agli azzurri di compiere il sorpasso su una squadra che non riesce a rispondere presente. Il Milan resta fermo a quota 63 punti, mentre la squadra di Conte consolida la propria posizione in zona Champions e mette pressione ai vertici della classifica. Una vittoria che arriva in un momento cruciale della stagione, quando ogni punto acquista valore decisivo nella corsa ai vertici.
Il vantaggio sulla Juventus si mantiene a 8 lunghezze, cifra che fotografa la solidità della posizione attuale del Napoli nel campionato. La distanza dall’Inter, invece, rimane invariata a 7 punti: gli azzurri non accorciano ulteriormente il divario dalla capolista, ma consolidano il secondo posto e allontanano ulteriormente il Milan dalla lotta per le posizioni di vertice. La classifica si ridisegna a favore di Napoli, che dimostra continuità nei risultati.
La corsa al vertice: cosa significa questa classifica per il finale di stagione
Cosa accade nei prossimi turni? Il Napoli ha consolidato il ruolo di principale inseguitrice dell’Inter, con ancora molte giornate da disputare. I sette punti di distacco rappresentano un margine che consente ai partenopei di credere nella rimonta, soprattutto se l’Inter dovesse accusare cali di rendimento. Il Milan, dal canto suo, vede allontanarsi il secondo posto e deve cercare di non farsi raggiungere da altre squadre in lotta per il piazzamento Champions.
La battaglia per il secondo posto accende una competizione serrata tra Napoli e Milan che continuerà fino al termine della stagione. Gli azzurri hanno dimostrato di saper vincere nei momenti importanti, mentre i rossoneri devono ritrovare continuità per non perdere ulteriore terreno. Con ancora numerose giornate da disputare, la classifica di Serie A rimane aperta a scenari differenti, ma il Napoli si posiziona con forza nella lotta ai vertici del campionato.