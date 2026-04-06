ULTIM’ORA- Allarme Napoli, un big rischia di saltare il Milan: la situazione

Antonio Conte ha preso una decisione per il Milan

Rasmus Hojlund in dubbio per Napoli-Milan. Secondo “Il Mattino”, l’attaccante danese non è al meglio della condizione fisica e Antonio Conte sta valutando alternative per l’attacco.

Hojlund: le condizioni fisiche frenano Conte

Le ultime ore prima di Napoli-Milan portano incertezza sulla formazione partenopea. Secondo “Il Mattino”, Hojlund è fortemente in dubbio per la sfida di campionato. Conte spera in un miglioramento improvviso, ma lo staff tecnico ha già iniziato a preparare soluzioni alternative. La decisione finale arriverà in extremis, quando il tecnico avrà valutato tutte le opzioni disponibili.

Il problema non è banale: rischiare l’ex Manchester United in condizioni fisiche non ottimali potrebbe trasformarsi in un infortunio più serio. D’altra parte, il Napoli ha bisogno del proprio attacco migliore contro un avversario di questa caratura. Conte si trova di fronte a una scelta che richiede equilibrio tra prudenza e ambizione.

Giovane pronto a partire titolare al posto del danese

Tra i candidati principali a scendere in campo dal primo minuto figura Giovane, attaccante che sta convincendo positivamente in allenamento. Ha tutte le carte in regola per cogliere questa occasione: freschezza atletica, voglia di dimostrare il proprio valore e l’opportunità di giocare una partita di altissimo livello. Se Hojlund non dovesse recuperare, sarà proprio lui a guidare l’attacco azzurro.

La scelta comporta rischi calcolati. Giovane non ha ancora l’esperienza del danese, ma possiede energie fresche che potrebbero risultare decisive contro il Milan. Conte deve decidere se puntare sulla sicurezza di Hojlund in condizioni non ottimali o affidarsi alla determinazione di un attaccante in cerca di visibilità.