Napoli, mossa a sorpresa di Conte contro il Milan: il tecnico azzurro ha deciso la difesa!

Mathias Olivera ha conquistato Antonio Conte nel ruolo di braccetto sinistro. La decisione dell’allenatore di confermarlo nella difesa a tre svela una fiducia totale nel difensore uruguaiano.

Olivera e il cambio di ruolo: Conte sceglie la continuità

Conte ha deciso di mantenere Olivera nella linea difensiva a tre, affidandogli il compito di braccetto sinistro. Non è una semplice rotazione tattica, ma il riconoscimento di una crescita concreta, come riportato da La Repubblica. L’esterno sinistro del Napoli ha saputo adattarsi rapidamente al nuovo ruolo, dimostrando qualità difensive che il tecnico ha subito valorizzato. La scelta di non sostituirlo rappresenta un segnale chiaro: Olivera è diventato una pedina fondamentale dello schema azzurro.

L’arrivo di Conte ha portato una rivoluzione tattica. La difesa a tre richiede caratteristiche diverse rispetto al tradizionale assetto a quattro. Olivera, che in precedenza operava come terzino, ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per questo nuovo posizionamento. La sua capacità di lettura del gioco e il tempismo negli interventi hanno permesso al tecnico di costruire una retroguardia solida intorno a lui.

Juan Jesus torna titolare: il cambio al posto di Beukema

Conte con molta probabilità inserirà Juan Jesus al posto di Beukema, mantenendo però Olivera nel suo nuovo ruolo. Il brasiliano ha recuperato la migliore condizione fisica e rappresenta una garanzia di esperienza e solidità difensiva. Questa scelta non intacca la posizione dell’uruguaiano, anzi la conferma ulteriormente.

La composizione della retroguardia diventa ancora più interessante: Conte punta a una difesa composta interamente da difensori mancini. Una soluzione tattica che privilegia l’utilizzo del piede sinistro in uscita dal basso e nella costruzione del gioco. Olivera si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo fluidità tecnica oltre alla solidità difensiva. La sua presenza garantisce equilibrio e consente al Napoli di mantenere un’identità di gioco coerente.

La conferma di Olivera come braccetto di sinistra nel Napoli di Conte è il verdetto più significativo delle ultime settimane. Non è stato un esperimento temporaneo, ma una scelta meditata del tecnico, che ha riconosciuto nel difensore uruguaiano le caratteristiche ideali per il nuovo assetto tattico. Nelle prossime partite, Olivera avrà l’opportunità di consolidare questa posizione e diventare un elemento imprescindibile della retroguardia azzurra.