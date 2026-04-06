Napoli, i numeri parlano chiaro: questo Milan è un avversario imbattibile!

Il Milan di Allegri arriva al Maradona con un bilancio che racconta una squadra pressoché imbattibile: 18 vittorie, 9 pareggi e appena 3 sconfitte in trentuno giornate di Serie A. Un ruolino che posiziona i rossoneri in una categoria ristretta di squadre capaci di gestire la solidità difensiva con rarissima continuità.

Milan imbattuto: solo due precedenti nella storia della Serie A moderna

Nella storia del calcio italiano con il sistema dei tre punti per la vittoria, il Milan è riuscito a restare imbattuto in almeno 28 delle prime 31 partite di una singola stagione solo in due occasioni precedenti. La prima risale al 1995/96, quando la squadra rossonera totalizzò 19 vittorie e 10 pareggi. La seconda volta accadde nel 2003/04, la stagione dello scudetto di Carlo Ancelotti, con un dominio assoluto: 23 vittorie e 7 pareggi.

Oggi, nel 2025, Allegri iscrive il suo Milan in questa lista esclusiva. La squadra rossonera ha fatto della resilienza il proprio marchio di fabbrica: vince con regolarità, ma quando non vince trova il modo di non soccombere. Affrontarla al Maradona, con un solo punto di distacco in classifica, significa misurarsi con una formazione costruita sulla solidità difensiva come elemento cardine.

Allegri e la cultura della non-sconfitta: una filosofia tutta nuova

La filosofia tattica di Allegri ha trasformato la squadra in una macchina capace di gestire le partite senza rischiare il collasso. Non è solo questione di talento offensivo, ma di organizzazione collettiva e mentalità. I rossoneri vincono quando le occasioni lo consentono, ma soprattutto non cedono quando la partita si fa difficile.

Questa costanza appartiene a pochi eletti nella storia recente della Serie A. Il Milan non è una squadra che affascina sempre sul piano del gioco, ma è una squadra che sa come vincere nei momenti che contano. La difesa è solida, il centrocampo sa come filtare le azioni avversarie, e l’attacco, pur non sempre brillante, sa sfruttare le occasioni che arrivano.

Napoli-Milan, lo scontro tra due calci diversi

Il big-match di Napoli rappresenta un crocevia cruciale nella stagione. Gli azzurri affrontano una squadra che ha dimostrato di saper resistere a qualsiasi pressione, una squadra che non crolla facilmente e che sa come portare a casa risultati anche in condizioni difficili. La sfida non è solo tattica, ma anche mentale: il Napoli dovrà trovare i varchi in una difesa che ha subito appena tre gol in trentuno partite.