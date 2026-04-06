Napoli-Milan, i tifosi azzurri dicono basta: pieno appoggio al popolo rossonero!

Manca sempre al fischio d’inizio di Napoli-Milan, ma i tifosi azzurri hanno già acceso il match con uno striscione incredibile esposto fuori al settore ospiti. Il popolo rossonero non ha potuto seguire la squadra in trasferta, dopo il divieto imposto, e dalla Curva A arriva un messaggio importante rivolto proprio a loro e alle istituzioni italiane.

“Basta divieti”, messaggio breve ma diretto

Sembra quasi diventata la normalità. I divieti delle trasferte ormai si vedono dappertutto, con continui stop da parte delle istituzioni per “rischio alto per la sicurezza pubblico“. Eppure proprio questo sta quasi distruggendo il calcio italiano, con i supporter costretti a vedere la proprio squadra lontano, senza dare il proprio contributo.

Un pensiero condiviso anche dalla Curva A, che ha voluto esprimere il suo pensiero per quanto fatto ai tifosi rossoneri. Uno striscione significativo esposto fuori alla tribuna ospiti, con un messaggio breve ma diretto: “Basta divieti territoriali. Rivogliamo i nostri rivali“. Anche il tifo azzurro ha subito tali circostanze fino a fine campionato, ma ciò non toglie la possibilità di dire la loro nel modo più pacifico possibile, come lo sport vuole e insegna.