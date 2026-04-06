Napoli, il futuro di Alisson sarà ancora azzurro? Dal Portogallo fanno chiarezza

Con il ritorno dei “fedelissimi” di Conte, si pensava che il futuro di Alisson Santos potesse essere lontano da Napoli. E invece no, perché la società partenopea ha deciso di farlo suo a titolo definitivo. Gli azzurri hanno deciso (virtualmente) di riscattare l’esterno brasiliano versando 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona, portando l’investimento totale a 20 milioni.

Alisson al Napoli: il riscatto è ufficiale nei piani

La decisione era attesa, ma ora arriva la conferma dal Portogallo. Secondo A Bola, il Napoli ha scelto di trattenere Alisson in via definitiva. Il brasiliano ha convinto completamente la dirigenza partenopea durante il prestito oneroso di gennaio, trasformando le settimane di prova in una certezza per il futuro. I numeri parlano chiaro: oltre ai 3,5 milioni versati a gennaio come acconto, il club verserà altri 16,5 milioni allo Sporting Lisbona per completare il riscatto.

La prestazione di Alisson ha eliminato ogni dubbio. Non è stata una scommessa, ma un investimento ponderato che ha fruttato i risultati sperati. L’esterno brasiliano ha dimostrato di possedere le caratteristiche tattiche richieste da Napoli, adattandosi rapidamente agli schemi di gioco e alle dinamiche della Serie A.

Calciomercato Napoli: la rosa si completa

Con il riscatto di Alisson confermato, il Napoli consolida la propria rosa per la stagione successiva. L’esterno brasiliano entra a far parte dei progetti stabili della squadra, eliminando l’incertezza legata al prestito. La dirigenza ha investito risorse significative per garantire continuità sulla fascia, una scelta che testimonia la fiducia riposta nel giocatore e la volontà di mantenere stabilità tattica in quella zona del campo durante il calciomercato Napoli dei prossimi mesi.