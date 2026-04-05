Alisson Santos rivela un retroscena da brividi sul Napoli: avete sentito cos’ha fatto?

Alisson Santos conserva ancora gli screenshot di Napoli-Sporting, la partita di Champions League disputata al Maradona lo scorso ottobre. L’attaccante brasiliano ha scelto di condividere questo retroscena in un’intervista a ‘La Repubblica’, rivelando come quell’atmosfera lo abbia colpito profondamente.
Alisson e il Maradona: l’emozione della prima volta
Il calciatore del Napoli ha descritto quei momenti con una chiarezza che tradisce l’impatto emotivo.
“L’atmosfera era incredibile e feci subito una videochiamata con il mio agente, per mostrargliela“,
ha spiegato Alisson. Non si trattava di una semplice comunicazione professionale: il brasiliano voleva condividere l’intensità di quella serata, catturare l’essenza di uno stadio che respira storia.
E poi ha anche aggiunto:
“Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, perché stavo giocando poco allo Sporting. Sono stato felicissimo per questa grande opportunità di vita e carriera. È molto bello essere a Napoli, mi gratifica. Sto facendo del mio meglio per aiutare il club e nel frattempo imparo, con la guida di un allenatore super e tanti campioni intorno. Sto bene. Non mi aspettavo che le cose andassero così, ma sono felice e di continuare così”.
Alisson Santos al Napoli: le parole sulla possibile permanenza e su Conte
Il brasiliano ha poi anche parlato di una sua possibile permanenza:
“Restare al Napoli?Sì, è una cosa che voglio, perché essere qui è un sogno. Ma bisogna lavorare e il futuro dirà tutto. Ho visitato la città solo un po’ non esco tanto, ma Napoli mi piace. Spero di avere più tempo in futuro per conoscerla a meglio”.
E di Conte:
“Mi ha aiutato molto fin dal primo giorno, spiegandomi come gioca la squadra e cosa devo fare per dare il meglio, aiutare il Napoli a centrare i suoi obiettivi forte, ma dobbiamo andare in cerca dei tre punti”.