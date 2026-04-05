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Alisson Santos rivela un retroscena da brividi sul Napoli: avete sentito cos’ha fatto?

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Alisson Santos rivela un retroscena da brividi sul Napoli: avete sentito cos’ha fatto?
Alisson Santos in azione con il Napoli. (ANSA) SpazioNapoli.it
Alisson Santos in partita con il Napoli

Alisson Santos conserva ancora gli screenshot di Napoli-Sporting, la partita di Champions League disputata al Maradona lo scorso ottobre. L’attaccante brasiliano ha scelto di condividere questo retroscena in un’intervista a ‘La Repubblica’, rivelando come quell’atmosfera lo abbia colpito profondamente.

Alisson e il Maradona: l’emozione della prima volta

Il calciatore del Napoli ha descritto quei momenti con una chiarezza che tradisce l’impatto emotivo.

“L’atmosfera era incredibile e feci subito una videochiamata con il mio agente, per mostrargliela,

ha spiegato Alisson. Non si trattava di una semplice comunicazione professionale: il brasiliano voleva condividere l’intensità di quella serata, catturare l’essenza di uno stadio che respira storia.

E poi ha anche aggiunto:

Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, perché stavo giocando poco allo Sporting. Sono stato felicissimo per questa grande opportunità di vita e carriera. È molto bello essere a Napoli, mi gratifica. Sto facendo del mio meglio per aiutare il club e nel frattempo imparo, con la guida di un allenatore super e tanti campioni intorno. Sto bene. Non mi aspettavo che le cose andassero così, ma sono felice e di continuare così”.

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Alisson Santos in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Alisson Santos al Napoli: le parole sulla possibile permanenza e su Conte

Il brasiliano ha poi anche parlato di una sua possibile permanenza:

Restare al Napoli?Sì, è una cosa che voglio, perché essere qui è un sogno. Ma bisogna lavorare e il futuro dirà tutto. Ho visitato la città solo un po’ non esco tanto, ma Napoli mi piace. Spero di avere più tempo in futuro per conoscerla a meglio”.

E di Conte:

“Mi ha aiutato molto fin dal primo giorno, spiegandomi come gioca la squadra e cosa devo fare per dare il meglio, aiutare il Napoli a centrare i suoi obiettivi forte, ma dobbiamo andare in cerca dei tre punti”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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