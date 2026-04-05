Alisson Santos rivela un retroscena da brividi sul Napoli: avete sentito cos’ha fatto?

Alisson Santos conserva ancora gli screenshot di Napoli-Sporting, la partita di Champions League disputata al Maradona lo scorso ottobre. L’attaccante brasiliano ha scelto di condividere questo retroscena in un’intervista a ‘La Repubblica’, rivelando come quell’atmosfera lo abbia colpito profondamente.

Il calciatore del Napoli ha descritto quei momenti con una chiarezza che tradisce l’impatto emotivo.

ha spiegato Alisson. Non si trattava di una semplice comunicazione professionale: il brasiliano voleva condividere l’intensità di quella serata, catturare l’essenza di uno stadio che respira storia.

E poi ha anche aggiunto:

“Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, perché stavo giocando poco allo Sporting. Sono stato felicissimo per questa grande opportunità di vita e carriera. È molto bello essere a Napoli, mi gratifica. Sto facendo del mio meglio per aiutare il club e nel frattempo imparo, con la guida di un allenatore super e tanti campioni intorno. Sto bene. Non mi aspettavo che le cose andassero così, ma sono felice e di continuare così”.