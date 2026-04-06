Hojlund out per Napoli-Milan? Arriva il verdetto: la decisione di Conte

Hojlund non ce la fa e salterà Napoli-Milan. Il verdetto è pressocchè definitivo e si aspetta solo l’ufficialità delle scelte di Conte per decretarlo. Secondo Sky Sport, al suo posto giocherà Giovane.

SKY SPORT- Hojlund out, gioca Giovane

Anche Sky Sport conferma l’assenza di Hojlund per il match contro il Milan. L’attaccante danese è stato messo out da un virus intestinale, che lo costringerà a saltare una gara così importante come quella di stasera contro il Milan.

Sky conferma anche che Conte ha già scelto il giocatore chiamato a sostituirlo e sarà Giovane, che giocherà per la prima volta con la maglia azzurra nel ruolo di punta centrale. Insomma, un’incognita proprio nella partita più importante, forzata dallo stop di Hojlund e dal caso Lukaku.