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Hojlund out per Napoli-Milan? Arriva il verdetto: la decisione di Conte

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Hojlund out per Napoli-Milan? Arriva il verdetto: la decisione di Conte
Rasmus Hojlund in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA
Rasmus Hojlund in maglia Napoli MSC durante la partita, sguardo concentrato

Hojlund non ce la fa e salterà Napoli-Milan. Il verdetto è pressocchè definitivo e si aspetta solo l’ufficialità delle scelte di Conte per decretarlo. Secondo Sky Sport, al suo posto giocherà Giovane.

SKY SPORT- Hojlund out, gioca Giovane

Anche Sky Sport conferma l’assenza di Hojlund per il match contro il Milan. L’attaccante danese è stato messo out da un virus intestinale, che lo costringerà a saltare una gara così importante come quella di stasera contro il Milan.

Sky conferma anche che Conte ha già scelto il giocatore chiamato a sostituirlo e sarà Giovane, che giocherà per la prima volta con la maglia azzurra nel ruolo di punta centrale. Insomma, un’incognita proprio nella partita più importante, forzata dallo stop di Hojlund e dal caso Lukaku.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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