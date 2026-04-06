De Laurentiis esalta Conte e i cambi decisivi: il messaggio da Los Angeles dopo Napoli-Milan

Napoli batte Milan 1-0 e De Laurentiis lancia i complimenti da Los Angeles. Il presidente elogia Antonio Conte per la gestione tattica della partita.

De Laurentiis: il plauso a Conte dai cambi decisivi

Il presidente del Napoli ha seguito la sfida contro il Milan dagli Stati Uniti e non ha trattenuto l’entusiasmo per quanto visto in campo. Attraverso i social, De Laurentiis ha commentato la vittoria con una dichiarazione netta: “Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi”. L’elogio specifico alla gestione tattica dell’allenatore rivela come le scelte di formazione e le sostituzioni abbiano inciso concretamente sull’esito della gara.

I cambi di Conte si sono rivelati determinanti nel corso dei novanta minuti. La squadra ha mantenuto il controllo della partita nonostante le pressioni del Milan, e le rotazioni hanno garantito freschezza fisica negli ultimi minuti decisivi. La lettura del match da parte di Conte ha fatto la differenza: il tecnico ha saputo quando accelerare e quando contenere, modulando la gara secondo le esigenze del momento.

Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2026

Politano, Giovane e Alisson: i nomi scelti da De Laurentiis

Il presidente ha scelto di menzionare specificamente alcuni protagonisti della serata. Matteo Politano ha ricevuto un plauso esplicito, mentre De Laurentiis ha sottolineato le prestazioni di Giovane e Alisson. La scelta di citare questi tre nomi non è casuale: rappresenta una lettura precisa di chi ha inciso davvero sulla partita. Alisson, in particolare, ha dimostrato qualità tecniche e una presenza costante in fase offensiva che il patron ha voluto riconoscere pubblicamente.

Il messaggio di De Laurentiis conclude con un apprezzamento globale: “Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!”. Questo equilibrio tra elogi individuali e riconoscimento collettivo comunica un messaggio di armonia nello spogliatoio, dove il lavoro di squadra ha prevalso sulle singole prestazioni.