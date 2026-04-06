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De Laurentiis esalta Conte e i cambi decisivi: il messaggio da Los Angeles dopo Napoli-Milan

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De Laurentiis esalta Conte e i cambi decisivi: il messaggio da Los Angeles dopo Napoli-Milan
Il Napoli nel mirino di Gilberto Mora per il calciomercato. Fonte: ANSA
Calciomercato Napoli: il club segue giovani talenti internazionali come Gilberto Mora

Napoli batte Milan 1-0 e De Laurentiis lancia i complimenti da Los Angeles. Il presidente elogia Antonio Conte per la gestione tattica della partita.

De Laurentiis: il plauso a Conte dai cambi decisivi

Il presidente del Napoli ha seguito la sfida contro il Milan dagli Stati Uniti e non ha trattenuto l’entusiasmo per quanto visto in campo. Attraverso i social, De Laurentiis ha commentato la vittoria con una dichiarazione netta: “Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi”. L’elogio specifico alla gestione tattica dell’allenatore rivela come le scelte di formazione e le sostituzioni abbiano inciso concretamente sull’esito della gara.

I cambi di Conte si sono rivelati determinanti nel corso dei novanta minuti. La squadra ha mantenuto il controllo della partita nonostante le pressioni del Milan, e le rotazioni hanno garantito freschezza fisica negli ultimi minuti decisivi. La lettura del match da parte di Conte ha fatto la differenza: il tecnico ha saputo quando accelerare e quando contenere, modulando la gara secondo le esigenze del momento.

Politano, Giovane e Alisson: i nomi scelti da De Laurentiis

Il presidente ha scelto di menzionare specificamente alcuni protagonisti della serata. Matteo Politano ha ricevuto un plauso esplicito, mentre De Laurentiis ha sottolineato le prestazioni di Giovane e Alisson. La scelta di citare questi tre nomi non è casuale: rappresenta una lettura precisa di chi ha inciso davvero sulla partita. Alisson, in particolare, ha dimostrato qualità tecniche e una presenza costante in fase offensiva che il patron ha voluto riconoscere pubblicamente.

Il messaggio di De Laurentiis conclude con un apprezzamento globale: “Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!”. Questo equilibrio tra elogi individuali e riconoscimento collettivo comunica un messaggio di armonia nello spogliatoio, dove il lavoro di squadra ha prevalso sulle singole prestazioni.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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