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Napoli-Milan: ballottaggio aperto per la fascia destra, un azzurro è in vantaggio

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Napoli-Milan: ballottaggio aperto per la fascia destra, un azzurro è in vantaggio
Conte ha due dubbi verso Napoli-Milan
Due incognite per Conte

Gutierrez sembra essere in vantaggio su Politano nella corsa alla titolarità con il Napoli contro il Milan: secondo ‘Sky Sport’, lo spagnolo parte in vantaggio per occupare la fascia destra di centrocampo domani sera al Maradona.

Conte verso la scelta di Gutierrez: la tattica contro il Milan

Antonio Conte avrebbe identificato il suo prescelto. Gutierrez al momento rappresenta la soluzione tattica che l’allenatore ritiene più idonea per contenere la pericolosità offensiva del Milan sulla destra. Politano, pur essendo un esterno, non è una mezzala naturale e la sua mobilità difensiva potrebbe risultare insufficiente contro avversari rapidi e tecnici.

La scelta non è casuale. Il Milan dispone di interpreti molto aggressivi in fase offensiva su quella fascia e Conte vuole una struttura diversa rispetto a quella offerta da Politano. Gutierrez, con le sue caratteristiche più spiccatamente difensive e la sua esperienza nel ruolo, garantisce maggior equilibrio alla mediana.

Gutierrez in azione
Le ultime sulle condizioni di Gutierrez – ANSA – SpazioNapoli

Perché escludere Politano? Non per questioni di rendimento, ma per precise esigenze tattiche. Politano nasce come ala e la sua collocazione a centrocampo richiede adattamenti che, contro un avversario di questo livello, potrebbero diventare un fattore di debolezza. Conte preferisce una copertura più solida e Gutierrez la garantisce.

Politano avrà poi comunque spazi per entrare in partita dalla panchina, soprattutto se il match dovesse richiedere maggior spinta offensiva nella ripresa.

Napoli-Milan: le altre certezze di Conte

Oltre a questa scelta sulla fascia destra, Conte ha consolidato le altre posizioni della formazione. Gli azzurri affronteranno il Milan con un assetto già collaudato, dove Gutierrez sarà la variante tattica decisa per contrastate le spinte offensiva dei rossoneri.

La partita al Maradona rappresenta un banco di prova importante per il Napoli in un momento decisivo della stagione e la formazione scelta riflette la volontà del tecnico di equilibrare ambizioni offensive e solidità difensiva contro avversari di caratura europea.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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