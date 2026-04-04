“Può essere decisivo”, Allegri si espone prima di Napoli-Milan: fissato l’obiettivo

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Milan. L’allenatore ha parlato del match come una partita decisiva, ma allo stesso tempo bellissima da giocare, senza svelare molto sulle scelte di formazione.

Milan-Napoli, Allegri carica: “Turno decisivo”

Allegri ha elevato la sfida di lunedì allo status di snodo cruciale della stagione: “È una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions”. Il tecnico fissa ancora in basso l’asticella, ma senza negare il valore del match: “Questo turno potrebbe essere decisivo“. L’allenatore ha infatti evidenziato l’importanza dell’incastro che vede il match fra la seconda e le terza in classifica nella stessa giornata di Inter-Roma.

Sulla squadra azzurra, Allegri ha riconosciuto il valore del lavoro svolto. “Il Napoli è una squadra forte. Con gli infortuni che hanno avuto, essere ancora lì in lotta significa che hanno fatto un bel lavoro”.

Leao e Gimenez: le scelte arriveranno domani

Su Leao, Allegri ha confermato che l’attaccante sta bene fisicamente. “Tutti stanno molto bene soprattutto in attacco”, ha precisato, rimandando le scelte definitive all’ultimo allenamento. Gimenez è recuperato e pronto, il che fornisce opzioni difensive importanti nel rush finale. La rosa del Milan ha risorse per affrontare il calendario compresso che arriva.

Il tecnico ha chiesto lucidità mentale e tecnica elevata per il finale di stagione. Il Milan sa che ogni errore potrebbe costare caro nella lotta per la Champions. Napoli rappresenta il primo vero test di questa fase decisiva.