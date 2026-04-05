Napoli-Milan, altra decisione netta di Conte: è successo di nuovo

Antonio Conte non rilascia dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Milan. L’allenatore azzurro ha scelto di disertare ancora la conferenza pre-partita, mentre Massimiliano Allegri ieri ha risposto alle domande dei cronisti.

Conte assente: il contrasto con Allegri

La scelta del tecnico partenopeo crea un vuoto comunicativo a poche ore da una sfida cruciale. Allegri ha affrontato i microfoni ieri pomeriggio, fornendo le sue valutazioni sulla Juventus e sulla preparazione della gara. Conte, invece, mantiene il silenzio. Il quotidiano Il Mattino sottolinea questa differenza di approccio tra i due allenatori, evidenziando come il tecnico del Napoli abbia ormai consolidato l’abitudine di evitare gli appuntamenti ufficiali con la stampa.

Non è una novità assoluta. Da diverse settimane Conte non frequenta regolarmente le conferenze stampa pre-partita. La pratica si è trasformata in una costante, generando una sorta di attesa tra i giornalisti e gli addetti ai lavori. La vigilia di Milan è l’ennesima occasione mancata per ascoltare direttamente le sue considerazioni sulla partita, sugli avversari, sulla situazione della squadra.

L’auspicio del Mattino: un ritorno alla normalità

Quando tornerà Conte a parlare? Il giornale napoletano formula una domanda legittima e aggiunge un’osservazione pungente: “Siamo sicuri che anche Conte avrebbe risposto così alla stessa domanda. Ma lui le conferenze pre partita non le frequenta da un po’. Ci toccherà attendere. Non fino a giugno, si spera”. Il messaggio è chiaro: la speranza è che l’assenza non si prolunghi fino alla fine della stagione.

La questione non è meramente formale. Le conferenze stampa rappresentano un momento di dialogo istituzionale tra club, allenatore e media. Saltare questi appuntamenti crea un vuoto informativo che non viene colmato da comunicati o dichiarazioni alternative. I tifosi e gli appassionati restano privi di risposte dirette su scelte tattiche, formazioni, gestione della rosa.

Il Napoli affronterà il Milan senza le parole introduttive di Conte. L’assenza del tecnico alle conferenze stampa continuerà a rappresentare un nodo della gestione comunicativa azzurra fino a quando non cambierà questa pratica. La stagione è ancora lunga, e il ritorno alle conferenze pre-partita rimane un’incognita aperta.