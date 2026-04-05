Marotta, stoccata anche al Napoli prima di Inter-Roma? La frase fa discutere

Le parole di Giuseppe Marotta, pronunciate nel prepartita di Inter-Roma ai microfoni di DAZN, hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il presidente dell’Inter, con la squadra in testa alla Serie A, ha commentato il momento di difficoltà del calcio italiano, soffermandosi sul calo nella produzione di talenti in Friuli Venezia Giulia rispetto al passato. Una riflessione che però ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto in casa Napoli, dove negli ultimi anni è emerso un protagonista importante come Alex Meret.

Le parole di Marotta e il riferimento al passato

Durante l’intervista, Giuseppe Marotta ha posto una domanda che non è passata inosservata.

“Come mai il Friuli-Venezia Giulia, che negli anni ‘70 produceva campioni, oggi non produce più?”

Un’osservazione che richiama una tradizione calcistica importante, legata a nomi storici del calcio italiano come Dino Zoff. Il riferimento è chiaro, il territorio friulano è stato per anni una fucina di talenti, ma secondo il dirigente nerazzurro oggi quella continuità si è interrotta.

Il tema è ampio e tocca il cambiamento del calcio italiano, tra settori giovanili, scouting e nuove dinamiche internazionali. Tuttavia, il modo diretto con cui è stato espresso il concetto ha inevitabilmente generato reazioni.

Il caso Meret e la replica implicita del Napoli

A far discutere è soprattutto un dettaglio. Negli ultimi anni, infatti, un portiere friulano protagonista c’è stato eccome. Si tratta di Alex Meret, ancora un punto fermo del Napoli e protagonista degli ultimi successi del club.

Il numero uno azzurro ha conquistato due scudetti da protagonista e ha fatto parte della spedizione vincente dell’Italia a Euro 2020. Un percorso che contraddice, almeno in parte, la riflessione di Marotta.

Il Napoli, attualmente in lotta per lo scudetto insieme a Inter e Milan, rappresenta uno degli esempi più evidenti di valorizzazione dei talenti italiani. Il caso Meret diventa quindi simbolico, perché dimostra come anche territori considerati meno centrali continuino a produrre giocatori di alto livello.