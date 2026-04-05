Anguissa-Napoli: la scadenza del contratto complica tutto, ecco cosa filtra

Frank Zambo Anguissa non è più intoccabile al Napoli, secondo quanto riporta ‘Il Mattino’. Il centrocampista camerunense potrebbe lasciare gli azzurri a giugno se il rinnovo contrattuale non arriverà.

Anguissa: il contratto in scadenza blocca il futuro

Il nazionale del Camerun rimane un calciatore importante per Antonio Conte, ma la sua permanenza non è garantita. Il contratto di Anguissa scade il 30 giugno 2027 e finora non è stato rinnovato. Questa situazione espone il Napoli al concreto rischio di perderlo a parametro zero, esattamente come accaduto con Zielinski. La società di De Laurentiis non intende ripetere l’errore.

Secondo ‘Il Mattino’, qualora le trattative per il prolungamento si complicassero, il club partenopeo potrebbe decidere di cederlo durante il mercato estivo piuttosto che rischiare di vederlo partire gratuitamente. Nulla è ancora scritto, ma questi potrebbero rivelarsi gli ultimi mesi insieme tra il giocatore e gli azzurri.

Conte e il messaggio a Anguissa: il presente conta più del futuro

Prima della sfida contro il Milan di lunedì 6 aprile, l’allenatore ha già affrontato il discorso direttamente con il camerunense. Conte ha spiegato al giocatore che il focus deve restare sul presente: il Milan è la priorità adesso, il mercato e il rinnovo verranno dopo. Anguissa scenderà in campo dal primo minuto, avendo ormai smaltito completamente l’infortunio e ritrovato la condizione fisica.

Qual è lo scenario concreto? Se Anguissa non prolungherà entro l’estate, il Napoli cercherà di venderlo a una cifra ancora significativa piuttosto che perdere il controllo della situazione. Il centrocampista ha ancora mercato in Europa e potrebbe rappresentare una fonte di ricavi importante per la società.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Anguissa al Napoli. La dirigenza azzurra vuole chiarezza prima dell’estate, e il calciomercato potrebbe riaprire scenari che oggi sembrano lontani. La decisione finale dipenderà dalla volontà di entrambe le parti di trovare un accordo sul rinnovo.