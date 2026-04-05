Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Anguissa-Napoli: la scadenza del contratto complica tutto, ecco cosa filtra

di
Anguissa-Napoli: la scadenza del contratto complica tutto, ecco cosa filtra
Il Napoli e la situazione contrattuale di Anguissa. Foto: ANSA
Gruppo squadra Napoli, Anguissa in rosa per la stagione 2026-27

Frank Zambo Anguissa non è più intoccabile al Napoli, secondo quanto riporta ‘Il Mattino’. Il centrocampista camerunense potrebbe lasciare gli azzurri a giugno se il rinnovo contrattuale non arriverà.

Anguissa: il contratto in scadenza blocca il futuro

Il nazionale del Camerun rimane un calciatore importante per Antonio Conte, ma la sua permanenza non è garantita. Il contratto di Anguissa scade il 30 giugno 2027 e finora non è stato rinnovato. Questa situazione espone il Napoli al concreto rischio di perderlo a parametro zero, esattamente come accaduto con Zielinski. La società di De Laurentiis non intende ripetere l’errore.

Secondo ‘Il Mattino’, qualora le trattative per il prolungamento si complicassero, il club partenopeo potrebbe decidere di cederlo durante il mercato estivo piuttosto che rischiare di vederlo partire gratuitamente. Nulla è ancora scritto, ma questi potrebbero rivelarsi gli ultimi mesi insieme tra il giocatore e gli azzurri.

Anguissa in allenamento Napoli durante preparazione per Milan con infortuni
Allenamento Napoli in preparazione a Milan: Conte valuta le condizioni della squadra. Fonte: ANSA

Conte e il messaggio a Anguissa: il presente conta più del futuro

Prima della sfida contro il Milan di lunedì 6 aprile, l’allenatore ha già affrontato il discorso direttamente con il camerunense. Conte ha spiegato al giocatore che il focus deve restare sul presente: il Milan è la priorità adesso, il mercato e il rinnovo verranno dopo. Anguissa scenderà in campo dal primo minuto, avendo ormai smaltito completamente l’infortunio e ritrovato la condizione fisica.

Qual è lo scenario concreto? Se Anguissa non prolungherà entro l’estate, il Napoli cercherà di venderlo a una cifra ancora significativa piuttosto che perdere il controllo della situazione. Il centrocampista ha ancora mercato in Europa e potrebbe rappresentare una fonte di ricavi importante per la società.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Anguissa al Napoli. La dirigenza azzurra vuole chiarezza prima dell’estate, e il calciomercato potrebbe riaprire scenari che oggi sembrano lontani. La decisione finale dipenderà dalla volontà di entrambe le parti di trovare un accordo sul rinnovo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie