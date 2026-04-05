Lukaku lontano da Napoli anche a Pasqua: dove è stato avvistato e cosa succederà nei prossimi giorni

Romelu Lukaku ha scelto Bruxelles per le festività pasquali, ancora lontano da Napoli. L’attaccante belga ha trascorso i giorni di festa in famiglia, assistendo alle partite del figlio in un clima completamente privato e distante dalla pressione mediatica di questi giorni.

Lukaku e la scelta familiare: Bruxelles invece di Napoli

Durante la pausa pasquale, il centravanti azzurro ha scelto la permanenza in Belgio, senza tornare a Napoli. Tempo con i familiari, con Lukaku che è stato avvistato negli impianti sportivi dove giocano i suoi figli, completamente assorbito dal ruolo di padre.

L’attaccante ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua permanenza in Belgio. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun post sui social. Solo le fotografie che lo immortalano sugli spalti, intento a seguire le gare dei giovani calciatori della famiglia.

Il piano dei prossimi giorni: ancora fuori rosa?

Quali saranno i programmi di Lukaku? Al momento il centravanti proseguirà nel recupero dall’infortunio in Belgio, con il Napoli che ha preso le distanze dalla scelta del giocatore, condannando una decisione non condivisa con il club.

Big Rom, per ora, resterà fuori rosa e non è garantito il reintegro, anche una volta recuperata la miglior condizione fisica. Lo scontro con la società è ormai notizia nota e per il finale di stagione, dove sarebbe servito il suo apporto, potrebbe profilarsi un’assenza definitiva fino all’inizio del Mondiale e a una potenziale cessione estiva.