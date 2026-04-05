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Lukaku lontano da Napoli anche a Pasqua: dove è stato avvistato e cosa succederà nei prossimi giorni

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Lukaku lontano da Napoli anche a Pasqua: dove è stato avvistato e cosa succederà nei prossimi giorni
Lukaku ancora lontano da Napoli per Pasqua
Lukaku in Belgio anche per Pasqua

Romelu Lukaku ha scelto Bruxelles per le festività pasquali, ancora lontano da Napoli. L’attaccante belga ha trascorso i giorni di festa in famiglia, assistendo alle partite del figlio in un clima completamente privato e distante dalla pressione mediatica di questi giorni.

Lukaku e la scelta familiare: Bruxelles invece di Napoli

Durante la pausa pasquale, il centravanti azzurro ha scelto la permanenza in Belgio, senza tornare a Napoli. Tempo con i familiari, con Lukaku che è stato avvistato negli impianti sportivi dove giocano i suoi figli, completamente assorbito dal ruolo di padre.

L’attaccante ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua permanenza in Belgio. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun post sui social. Solo le fotografie che lo immortalano sugli spalti, intento a seguire le gare dei giovani calciatori della famiglia.

Il piano dei prossimi giorni: ancora fuori rosa?

Quali saranno i programmi di Lukaku? Al momento il centravanti proseguirà nel recupero dall’infortunio in Belgio, con il Napoli che ha preso le distanze dalla scelta del giocatore, condannando una decisione non condivisa con il club.

Big Rom, per ora, resterà fuori rosa e non è garantito il reintegro, anche una volta recuperata la miglior condizione fisica. Lo scontro con la società è ormai notizia nota e per il finale di stagione, dove sarebbe servito il suo apporto, potrebbe profilarsi un’assenza definitiva fino all’inizio del Mondiale e a una potenziale cessione estiva.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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