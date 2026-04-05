Hojlund torna in campo dopo la delusione con la Danimarca: ha un obiettivo!

Rasmus Hojlund ha archiviato la delusione del Mondiale e punta tutto sul Napoli: il danese vuole riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro la Repubblica Ceca nella sfida playoff.

Hojlund e il rigore fallito: la strada verso il riscatto

L’eliminazione ai rigori della Danimarca ha lasciato cicatrici profonde. Hojlund è stato uno dei responsabili del mancato approdo in Qatar, trascinando con sé il peso di quella battuta decisiva non realizzata. Ma come sottolinea Repubblica, il centravanti ha scelto di guardare avanti, rifiutando di farsi paralizzare dalla sconfitta internazionale. “Il sogno è svanito, ma la priorità adesso è il Napoli”: questo l’impegno dichiarato del danese, che intende dimostrare sul campo di essere ancora lo stesso giocatore che ha iniziato la stagione con grandi aspettative.

La ripresa con gli azzurri rappresenta l’occasione concreta per rialzarsi. Hojlund sa che il campionato italiano non concede distrazioni e che ogni partita può diventare la piattaforma per tornare ai livelli desiderati. La squadra ha bisogno del suo apporto offensivo, e il danese ha tutte le ragioni per affamare il gol.

Hojlund contro il Milan: il banco di prova decisivo

Il confronto con il Milan rappresenta il test ideale per misurare il recupero psicologico del centravanti. Non è un caso che proprio contro i rossoneri, una squadra a cui era stato accostato in estate, Hojlund intenda dimostrare di essere tornato quello di inizio stagione. La ritrovata intesa con Kevin De Bruyne, che tanto aveva favorito l’attaccante nelle prime giornate di campionato, potrebbe essere l’elemento che trasforma questa gara in una vetrina personale decisiva.

Hojlund deve migliorare il suo bottino personale. Non è una semplice questione statistica, ma di mentale e di fiducia. Ogni gol rappresenta un passo verso il superamento della delusione internazionale. Il Napoli ha investito su di lui e il danese conosce perfettamente l’importanza di rimanere al centro del progetto attraverso prestazioni concrete.

Nelle prossime settimane il centravanti avrà l’occasione di trasformare le parole in fatti. La priorità dichiarata non è un’affermazione vuota, ma un impegno che si misurerà sui campi di Serie A. Hojlund sa che il riscatto passa dal Napoli e dalle sfide che lo attendono contro le big del campionato italiano.