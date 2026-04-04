Napoli – Milan, un dato fa la differenza: la partita si potrebbe decidere così

Lunedì sera, al Maradona, Napoli e Milan si affrontano in un momento della stagione in cui ogni punto pesa come un macigno. Ma al di là delle ambizioni di classifica, c’è qualcosa che i numeri raccontano chiaramente, e che potrebbe decidere il match.

Il fattore che fa la differenza

Come riportato da Il Corriere dello Sport, c’è una statistica che potrebbe fare la differenza, e riguarda i minuti finali: il Milan di Allegri è la squadra che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75° minuto, con ben dodici esultanze nel corso della stagione. È il segno di una squadra che non molla, che continua a crederci anche quando si corre verso il 90°.

Ma anche il Napoli non scherza: sono ben nove i gol dei partenopei realizzati dopo il minuto 80. Meno del Milan in termini assoluti, ma comunque un numero che racconta di una squadra capace di lottare fino all’ultimo secondo. Gli azzurri di Conte sanno soffrire e sanno colpire quando meno te lo aspetti, ed è quest’abitudine, che si è consolidata nel corso di tutta la stagione, che potrebbe esser decisiva.