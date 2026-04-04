Parma-Napoli, arriva la comunicazione per i tifosi: occhio al divieto, le info

In vista di Parma-Napoli, partita che si preannuncia calda sia in campo che sugli spalti, il club emiliano ha diramato il comunicato ufficiale con tutte le informazioni necessarie per i tifosi azzurri che intendono essere al Tardini.

Biglietti in vendita dal 7 aprile: ecco come funziona

Da martedì 7 aprile saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Parma-Napoli. La prevendita partirà nel pomeriggio e sarà accessibile sia attraverso i canali online che nei punti vendita fisici del circuito Vivaticket. Il costo del biglietto è fissato a 40 euro.

I tagliandi per il Settore Ospiti, però, saranno disponibili esclusivamente per i tifosi con tessera SSC Napoli. Tradotto: chi non ha la fidelity card non potrà accedere al settore riservato agli ospiti dello stadio Tardini.

Il divieto per i residenti in Campania

La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti è vietata ai residenti nella Regione Campania. Non una novità ormai, ma fa sempre un certo effetto vedere una parte di tifosi esclusa non per comportamenti scorretti, ma per il semplice fatto di abitare in una determinata regione.

In sostanza, i tifosi del Napoli residenti fuori dalla Campania e in possesso della tessera fedeltà potranno acquistare il biglietto senza problemi. Chi invece vive in Campania dovrà restare a casa.