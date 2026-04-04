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Conte-Nazionale, la FIGC spinge: mossa forte di De Laurentiis

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Conte-Nazionale, la FIGC spinge: mossa forte di De Laurentiis
Antonio Conte e l'ipotesi del ritorno in Nazionale
Conte possibile ritorno in Nazionale

Conte resta al Napoli nonostante la FIGC lo voglia fortemente in Nazionale. Aurelio De Laurentiis si rifiuta di liberare l’allenatore e intende completare il ciclo di tre stagioni con il tecnico leccese. Ecco cosa sta succedendo in casa azzurra e come stanno davvero le cose.

FIGC su Conte: il rifiuto di De Laurentiis è netto

La Federazione Italiana ha individuato Antonio Conte come principale candidato per la panchina azzurra dopo l’era Gattuso. Secondo ‘TuttoSport’, il presidente della FIGC valuta il tecnico del Napoli come soluzione di grande esperienza e carisma, capace di mettere d’accordo i vertici federali. Accanto a Conte figura anche Massimiliano Allegri tra i profili considerati.

De Laurentiis, però, ha già deciso: non cede il suo allenatore. Come rivela sempre ‘TuttoSport’, il patron azzurro intende completare il ciclo di tre stagioni iniziato.

La situazione è cristallina: il contratto che lega Conte al Napoli scade nel 2027 e garantisce al tecnico 8 milioni di euro a stagione, cifra che la Nazionale non potrebbe mai assicurare.

De Laurentiis ad un evento
De Laurentiis non cede Conte

Conte e il percorso col Napoli: gli infortuni e il riscatto

Lo stesso Antonio sembra orientato a restare. Dopo gli sfoghi dei mesi scorsi sulla gestione degli infortuni, secondo ‘TuttoSport’ l’allenatore leccese vuole prendersi una rivincita in questa stagione costellata da mille assenze. Non è una fuga dalla Nazionale, ma una scelta consapevole di continuare il progetto con gli azzurri.

Conte rimarrà al Napoli per completare il suo ciclo e tentare di portare il club verso nuovi obiettivi. La FIGC dovrà valutare altri profili, mentre il calciomercato Napoli continua sotto la guida tecnica del leccese fino al 2027.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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