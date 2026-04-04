Napoli-Milan, i tifosi rossoneri accendono l’atmosfera: è successo oggi (VIDEO)

Si accende l’atmosfera attorno alla partita contro il Milan. Questa mattina i tifosi del Milan si sono presentati a Milanello per manifestare il loro supporto alla squadra prima della partenza per Napoli, mostrando anche la loro contrarietà al divieto di trasferta imposto ai loro danni.
Milan, la Curva Sud suona la carica prima della partenza per Napoli
La Curva Sud ha portato centinaia di tifosi all’esterno dei cancelli di Milanello per dare la carica alla squadra prima della partenza per Napoli. La tifoseria rossonera ha così sfruttato questa occasione per manifestare la propria indignazione al divieto di trasferta ai residente il Lombardia imposto per il match e anche per dare la carica alla squadra per questa gara fondamentale, che può valere davvero tanto nella lotta Scudetto. Di seguito il video:
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