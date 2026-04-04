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Napoli-Milan, i tifosi rossoneri accendono l’atmosfera: è successo oggi (VIDEO)

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Napoli-Milan, i tifosi rossoneri accendono l’atmosfera: è successo oggi (VIDEO)
L'atmosfera del Maradona che ha colpito Alisson. I tifosi napoletani in curva durante una partita. Foto: ANSA
Tifosi del Napoli in curva durante una partita al Maradona, l'atmosfera che ha colpito Alisson

Si accende l’atmosfera attorno alla partita contro il Milan. Questa mattina i tifosi del Milan si sono presentati a Milanello per manifestare il loro supporto alla squadra prima della partenza per Napoli, mostrando anche la loro contrarietà al divieto di trasferta imposto ai loro danni.

Milan, la Curva Sud suona la carica prima della partenza per Napoli

La Curva Sud ha portato centinaia di tifosi all’esterno dei cancelli di Milanello per dare la carica alla squadra prima della partenza per Napoli. La tifoseria rossonera ha così sfruttato questa occasione per manifestare la propria indignazione al divieto di trasferta ai residente il Lombardia imposto per il match e anche per dare la carica alla squadra per questa gara fondamentale, che può valere davvero tanto nella lotta Scudetto. Di seguito il video:

 

 

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Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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