Napoli: De Laurentiis manda un messaggio da Los Angeles alla vigilia del Milan

Aurelio De Laurentiis seguirà Napoli-Milan da Los Angeles, dove trascorrerà le vacanze pasquali in occasione della prima proiezione americana di AG4IN, il film sulla conquista del quarto scudetto azzurro. Il presidente partenopeo non sarà presente al Maradona lunedì 6 aprile, ma ha scelto di mantenere il contatto diretto con la comunità napoletana negli Stati Uniti. Ha inviato un messaggio personale ai tifosi e al presidente del Club Napoli Los Angeles, Matthew Farrugia, testimoniando così la sua vicinanza nonostante la distanza geografica.

De Laurentiis e la gestione ‘da remoto’ del Napoli

La scelta di De Laurentiis di dirigere il club da una città americana non è inusuale per il presidente. Negli ultimi anni ha dimostrato di preferire una gestione operativa che non richiede la sua presenza fisica al campo.

I dirigenti e lo staff tecnico di Conte mantengono il controllo totale delle decisioni tattiche e di mercato. Mentre il patron monitora gli sviluppi da distanza. Questo modello organizzativo ha permesso al Napoli di mantenere continuità progettuale anche durante i periodi di assenza del presidente.

Il presidente, nel suo messaggio, ha salutato i tifosi del Napoli di LA e ha mandato tutto il suo supporto alla squadra impegnata in un appuntamento da non sottovalutare, anzi. Il “Forza Napoli” finale è in tal senso esplicativo. Col Milan ci sarà in palio molto più di ‘soli’ 3 punti in classifica.

AG4IN e il racconto dello scudetto in America

Il film dedicato al terzo tricolore del ciclo De Laurentiis rappresenta un’operazione di marketing internazionale. La proiezione a Los Angeles coinvolge i tifosi residenti negli Stati Uniti e amplifica la narrazione del successo partenopeo a livello globale.

De Laurentiis ha riconosciuto l’importanza di mantenere viva la memoria di quel trionfo anche lontano dall’Italia, consolidando il brand Napoli in mercati strategici come quello americano.

Lunedì sera il presidente seguirà il match contro il Milan dall’evento, rimanendo collegato con la squadra attraverso i canali di comunicazione diretta con lo staff. La simultaneità tra la partita e la proiezione cinematografica crea un collegamento simbolico tra il passato glorioso e le ambizioni presenti del calciomercato Napoli.

Gli azzurri cercheranno di confermare la loro competitività proprio mentre De Laurentiis celebra i fasti precedenti dall’altra parte dell’oceano.