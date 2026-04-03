Il Napoli osserva Alajbegovic, ma la concorrenza è tanta: il padre fa chiarezza sul suo futuro

Kerim Alajbegovic attrae l’interesse di diverse società italiane, compreso il Napoli, ma a fare chiarezza su tutto è stato il padre del fantasista, che ha svelato il futuro del talentino bosniaco.

Alajbegovic e il Napoli: la situazione reale del mercato

L’esterno del Red Bull Salisburgo, classe 2007, ha catturato l’attenzione di numerosi club europei durante questa sessione di mercato. Il Napoli figura tra le squadre interessate al giocatore, insieme a Roma e Lazio, che hanno tentato di accelerare i tempi già a gennaio. Tuttavia, la trattativa italiana non decolla perché la famiglia ha scelto una strada completamente diversa.

Semim Alajbegovic, padre del calciatore, ha rivelato ai microfoni di BILD la decisione definitiva della famiglia. “Molti club si sono interessati a lui. Abbiamo scelto deliberatamente di rimanere al Bayer Leverkusen“, ha dichiarato il genitore. La permanenza in Germania non è una scelta forzata, ma il risultato di una valutazione ponderata del contesto sportivo e delle relazioni instaurate con la dirigenza tedesca.

Bayer Leverkusen, il progetto che batte la Serie A

La famiglia Alajbegovic ha privilegiato la continuità presso il Bayer Leverkusen rispetto alle opportunità italiane. Il rapporto con la dirigenza della squadra tedesca rappresenta il fattore decisivo. Questo significa che il giovane esterno continuerà a svilupparsi in un progetto consolidato, lontano dalla pressione e dalla complessità del mercato italiano.

La scelta rivela anche una realtà del calcio moderno: le strutture organizzative e il rapporto umano con i dirigenti pesano quanto l’appeal della piazza. Il Napoli, Roma e Lazio offrono visibilità e competitività, ma il Leverkusen propone stabilità gestionale e un percorso di crescita chiaro. Per un talento del 2007 ancora in fase di sviluppo, questa seconda opzione si è rivelata più convincente.

Alajbegovic ha già giocato nella finale playoff dei Mondiali 2026 per la Bosnia, confermando il suo valore a livello internazionale. Il Napoli e gli altri club italiani rimangono alla finestra, ma il calciomercato per l’esterno bosniaco passa attraverso Leverkusen, dove la continuità prevale su ogni altra considerazione.