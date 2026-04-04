Napoli, Conte in Nazionale? C’è il casting di ADL per l’eventuale addio del tecnico

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli per la panchina dell’Italia, e Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato come accadde con Spalletti.

Conte e la Nazionale: lo scenario reale

La FIGC lavora al dopo Gattuso e Antonio Conte rappresenta una delle opzioni concrete per la panchina azzurra. Il tecnico del Napoli, al termine di questa stagione, potrebbe accettare l’eventuale offerta della Federazione. Non è ancora una certezza, ma il nome del mister partenopeo circola con insistenza negli ambienti federali. Nel frattempo, De Laurentiis studia già i candidati per il Napoli in caso di addio.

Il presidente napoletano ha imparato la lezione del 2023, quando Luciano Spalletti decise di lasciare dopo lo scudetto senza che il club avesse un piano B credibile. Stavolta il Napoli avrà nomi pronti. L’identikit è preciso: un allenatore con esperienza comprovata, ambizioso e capace di far giocare bene. De Laurentiis vuole rivedere la difesa a quattro, elemento tattico prioritario per il prossimo progetto.

Italiano nome caldo, ma non solo

Come riportato da SportMediaset, Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, è il profilo più battuto dalle preferenze di De Laurentiis. Non è una sorpresa: il Bologna ha disputato una stagione di eccellenza e Italiano ha dimostrato capacità tattiche indiscutibili. Accanto a lui, però, circolano altri nomi di spessore. Francesco Farioli, che guida il Porto in prima posizione nel campionato portoghese dopo l’esperienza all’Ajax, rappresenta un’alternativa credibile. Piacciono anche Fabio Grosso e Daniele De Rossi, entrambi con curriculum significativi.

Il Napoli non può permettersi altri errori

De Laurentiis non ripeterà l’errore di due anni fa. Se Conte dovesse accettare la Nazionale, il Napoli avrà già identificato il successore. La difesa a quattro diventa il pilastro tattico della ricostruzione, un cambio radicale rispetto agli ultimi assetti. Questo significa che il prossimo tecnico dovrà essere pronto a una rivoluzione difensiva, con conseguenze sul mercato in entrata e uscita.

Lo scenario per il calciomercato Napoli è già chiaro: se Conte parte, arriva un tecnico con caratteristiche precise e il club si muoverà immediatamente sul mercato per adeguare la rosa. I nomi circolano, le preferenze di De Laurentiis sono note. Non ci sarà improvvisazione.