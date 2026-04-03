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Super colpo in arrivo per il Napoli? Occhio al messicano che fa gola all’Europa

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Super colpo in arrivo per il Napoli? Occhio al messicano che fa gola all’Europa
Il Napoli propone Lang al Galatasaray per Yilmaz. Fonte: ANSA
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Gilberto Mora, centrocampista offensivo dei Xolos di Tijuana, è finito nel mirino del Napoli e di altri top club europei. Il talento messicano, appena 17enne, sta impressionando la Liga MX con prestazioni da titolare.

Mora: il talento messicano che attira l’Europa intera

A soli 17 anni, Mora ha già accumulato esperienza significativa nel campionato messicano. Ha esordito con il Tijuana a 15 anni e si è imposto come uno dei prospetti più interessanti del panorama latinoamericano, contribuendo con gol e assist in questa stagione 2025/2026.

La sua capacità di inserirsi in area, la visione di gioco e il fiuto del gol lo hanno fatto paragonare a un “Mexican Pedri” da osservatori esperti. Ha già collezionato presenze con la nazionale messicana, diventando uno dei più giovani debuttanti di sempre nel progetto federale.

La maturità calcistica dimostrata nonostante l’anagrafe ridotta ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. Il centrocampista messicano è finito sotto la lente di ingrandimento di società che storicamente sanno valorizzare i giovani talenti del continente americano.

Antonio Conte in panchina guida il progetto vincente del Napoli
Antonio Conte segue il Napoli dalla panchina. Fonte: ANSA

Napoli e Milan in Serie A: la sfida italiana per Mora

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il centrocampista messicano è finito anche sul radar di Milan e Napoli in Serie A. Entrambi i club italiani stanno seguendo con attenzione questo prospetto, alla ricerca di rinforzi giovani dal potenziale elevato per il centrocampo.

La scelta del Napoli di monitorare Mora rientra nella strategia di investimento su talenti sudamericani che possono svilupparsi in Europa.

Quale vantaggio competitivo potrebbe offrire Mora a una squadra italiana? Uno stile di gioco offensivo, capacità di costruzione dal basso e inserimenti decisivi in area: caratteristiche che lo rendono funzionale a un centrocampo moderno e aggressivo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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