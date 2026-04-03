Napoli, Mazzocchi parla chiaro: “Col Milan una bella sfida!”, poi le parole sul suo ruolo in campo

A poche ore ormai dal big match contro il Milan, in casa Napoli ha parlato Mazzocchi: di seguito le sue parole a ‘Radio CRC’.

Mazzocchi parla di Napoli-Milan e non solo: le sue parole

Intervenuto a ‘Radio CRC’, Mazzocchi ha dichiarato:

“In questi giorni a Castel Volturno abbiamo lavorato tanto anche sul piano fisico. Ovviamente sulla preparazione della gara ci siamo dedicati di più negli ultimi giorni, perché da poco ci siamo riuniti tutti. Ci attende una bella sfida. Sono rientrati tutti molto carichi, anche se con un po’ di stanchezza all’inizio ovviamente: stanno tornando tutti in forma per affrontare questa grande partita”.

Poi sul big match:

“Napoli-Milan? Mancano poche gare ormai alla fine della stagione, è come se fosse un mini-campionato. Dovremo affrontare le prossime partite con il massimo delle forze e contare gli uni sugli altri. In partite come Napoli-Milan, al di là dell’aspetto tecnico-tattico, bisogna metterci tanto entusiasmo: affrontiamo una grande squadra e dobbiamo divertirci e dare il massimo. È una squadra che ha tanti pregi, ma anche difetti: noi stiamo preparando la partita sia in fase difensiva che offensiva, perché hanno giocatori importanti”.

Sulla formazione:

“Conte oggi sta usando i quinti a piede invertito, ma i nostri compiti alla fine sono sempre gli stessi. Ovviamente, però, tutto dipende anche da come va la gara e poi il mister fa le sue scelte: noi siamo sempre a disposizione per la squadra sia a livello offensivo che difensivo”.

Infine, sulla sua posizione in campo: