Napoli-Milan, il rossonero non si nasconde: “Per noi è una finale!”

Lunedì sera si accenderanno le luci del Maradona, ma Santiago Gimenez ha già caricato l’ambiente rossonero, con una dichiarazione forte a Milan Tv. Il messicano non ha paura e gli azzurri sono avvisati.

Gimenez suona la carica: i rossoneri vogliono vincere

L’attaccante rossonero ha scelto di raccontarsi senza filtri ai microfoni di Milan Tv, affrontando il tema della stagione del Diavolo, ma con un importante parentesi che interessa la banda di Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

“Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono finale per noi, soprattutto quella con il Napoli, squadra dove ha giocato il miglior giocatore della storia, Maradona. Noi siamo un club che appartiene alla Champions e dobbiamo assolutamente tornarci”.

Dunque la voglia è tanta, in una sfida dal forte profumo di Europa e Scudetto. E Allegri è pronto a sfruttare anche il ritorno del Bebote.

Allegri ritrova il messicano: Conte ora studia tutti gli scenari

Napoli-Milan deciderà molto più che tre punti in classifica. Gimenez arriva alla sfida con la consapevolezza di dover dimostrare che il riscatto, dopo l’infortunio, non è solo una dichiarazione, ma una realtà tangibile in campo. Lo stadio di Maradona diventa la cornice perfetta per scrivere una nuova pagina della sua esperienza rossonera, lontano da infortuni e dubbi.

E Antonio Conte lo sa bene, visto che la voglia di far bene nello stadio dove ha giocato appunto il Pibe De Oro è tanta. Motivo per il quale il tecnico azzurro deve valutare tutte le opzione sul tavolo rossonero. Leao resta in forte dubbio per la sfida di lunedì, nonostante abbia svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo: qualora dovesse arrivare, però, un’indisponibilità dell’ultim’ora, si potrebbe aprire uno spiraglio importante per il Bebote, desideroso di rivalsa dopo l’ultima stagione altalenate. L’occasione di farlo al Maradona è ghiotta, ma il Napoli non deve farsi scoraggiare se si vuole ancora sognare in grande.