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Napoli-Milan, novità importanti su Leao: ecco cosa filtra da Milanello

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Napoli-Milan, novità importanti su Leao: ecco cosa filtra da Milanello
Rafael Leao in azione durante Napoli-Milan. Fonte: SpazioNapoli
Rafael Leao del Milan in azione durante il big match Napoli-Milan con Allegri in panchina

Rafa Leao si è allenato in gruppo oggi a Milanello e ora diminuiscono i dubbi per la trasferta al Maradona di lunedì. L’attaccante portoghese ha ripreso il lavoro in gruppo dopo giorni di trattamento differenziato, anche se lo staff medico rossonero procede con estrema cautela.

Leao ha lavorato in gruppo: anche Pulisic si è allenato con la squadra

Tra oggi e domani arriveranno le risposte definitive sulla possibile convocazione del portoghese che oggi ha già lavorato in gruppo con i compagni. La cautela resta massima: nessuno vuole compromettere la presenza di uno degli elementi più decisivi della stagione rossonera proprio quando il Milan affronta il Napoli.

La posizione al fianco di Pulisic, che è tornato a Milanello e si è allenato in gruppo, è aperta a quattro candidati: lo stesso Leao, ma anche Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Il francese parte avanti dopo i positivi ultimi giorni di lavoro a Milanello. Gimenez vuole aumentare il minutaggio dopo il rientro dall’infortunio, mentre il tedesco potrebbe essere lanciato a partita in corso per un assalto offensivo negli ultimi minuti.

 

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Gabbia non sarà invece disponibile, visto che anche oggi ha svolto lavoro differenziato. L’obiettivo del difensore è rientrare in gruppo nella settimana successiva al match partenopeo.

La difesa dovrebbe rimanere quella collaudata: Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan. Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni di centrocampo, con Fofana, Modric e Rabiot in mediana.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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