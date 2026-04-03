Napoli-Milan, novità importanti su Leao: ecco cosa filtra da Milanello

Rafa Leao si è allenato in gruppo oggi a Milanello e ora diminuiscono i dubbi per la trasferta al Maradona di lunedì. L’attaccante portoghese ha ripreso il lavoro in gruppo dopo giorni di trattamento differenziato, anche se lo staff medico rossonero procede con estrema cautela.

Leao ha lavorato in gruppo: anche Pulisic si è allenato con la squadra

Tra oggi e domani arriveranno le risposte definitive sulla possibile convocazione del portoghese che oggi ha già lavorato in gruppo con i compagni. La cautela resta massima: nessuno vuole compromettere la presenza di uno degli elementi più decisivi della stagione rossonera proprio quando il Milan affronta il Napoli.

La posizione al fianco di Pulisic, che è tornato a Milanello e si è allenato in gruppo, è aperta a quattro candidati: lo stesso Leao, ma anche Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Il francese parte avanti dopo i positivi ultimi giorni di lavoro a Milanello. Gimenez vuole aumentare il minutaggio dopo il rientro dall’infortunio, mentre il tedesco potrebbe essere lanciato a partita in corso per un assalto offensivo negli ultimi minuti.

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Gabbia non sarà invece disponibile, visto che anche oggi ha svolto lavoro differenziato. L’obiettivo del difensore è rientrare in gruppo nella settimana successiva al match partenopeo.

La difesa dovrebbe rimanere quella collaudata: Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan. Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni di centrocampo, con Fofana, Modric e Rabiot in mediana.