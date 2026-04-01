Italia fuori dai Mondiali, Gattuso commosso: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta”

Gennaro Gattuso piange l’eliminazione dell’Italia ai rigori contro la Bosnia e chiede scusa al movimento calcistico italiano per il terzo Mondiale consecutivo mancato.

Gattuso dopo Bosnia-Italia: la confessione del commissario tecnico

Il commissario tecnico della nazionale italiana non trattiene le lacrime al termine della sfida decisiva per le qualificazioni mondiali. L’Italia cede ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, e Gattuso affronta i microfoni di RAI Sport con il volto segnato dalla delusione. La sconfitta rappresenta un fallimento storico: per la terza volta consecutiva gli azzurri non raggiungeranno il Mondiale.

Le parole del tecnico riflettono lo stato di prostrazione del movimento calcistico italiano. “Una mazzata così è difficile da digerire”, dichiara Gattuso nel post partita. Il commissario prosegue analizzando la prestazione: “I ragazzi non meritavano una batosta così. Abbiamo fatto fatica e siamo rimasti in 10. Facevano i cross e ci facevano il solletico”. Nonostante le difficoltà tattiche e numeriche, Gattuso non cerca scuse ufficiali, rifiutando di accusare l’arbitraggio.

Il peso della responsabilità: Gattuso e l’assenza dal Mondiale

Gattuso assume personalmente la responsabilità della mancata qualificazione. “Personalmente chiedo scusa, non ce l’ho fatta”, afferma il commissario tecnico con voce rotta. L’allenatore riconosce il dolore collettivo generato dall’esclusione: “Dispiace per noi, per le nostre famiglie, per il nostro movimento”. La dichiarazione rivela come il fallimento calcistico trascenda la sfera sportiva, coinvolgendo identità nazionale e legami familiari.

La consapevolezza del momento storico permea ogni parola pronunciata da Gattuso. Quando afferma “Se ora mi bucassero con qualcosa non uscirebbe nulla perché ho finito tutto”, il tecnico comunica lo svuotamento emotivo derivante dal risultato. Non rimane spazio per altre considerazioni: il Mondiale mancato domina completamente il presente e il futuro prossimo della nazionale italiana.

Oltre la sconfitta: il calcio che colpisce due volte

Gattuso riconosce la crudeltà intrinseca del calcio. “Il calcio però è anche questo. A volte ho gioito, avvolte ho preso mazzate”, spiega il commissario con una prospettiva che abbraccia la sua intera carriera. L’allenatore non si nasconde dietro giustificazioni tecniche o arbitrali, accettando il verdetto del campo come definitivo. Questa lucidità non attenua il dolore, ma lo contestualizza entro la natura del gioco.

La domanda sul futuro di Gattuso rimane sullo sfondo, ma il commissario la liquida rapidamente. “Parlare del mio futuro non è importante. Oggi è importante che non andremo ai Mondiali. Fa male e dispiace”. L’attenzione resta fissa sul presente bruciante, sul fallimento collettivo che segna la storia della nazionale italiana per la terza volta consecutiva. La qualificazione al prossimo Mondiale diventa l’unico orizzonte possibile per riscattare il movimento calcistico italiano.