Niente Mondiale per l’Italia! Rosso a Bastoni e rigori nefasti: negli USA ci va la Bosnia

L’Italia, per la terza volta consecutiva, non parteciperà ai campionati del Mondo! La Nazionale non è riuscita a superare la Bosnia, sconfitti ai calci di rigore dopo una partita viziata dal rosso a Bastoni che ha lasciato gli azzurri in dieci, dando così modo alla Bosnia si prendere il largo fino ai calci di rigore.

Italia, niente Mondiale: epilogo funesto ai calci di rigore

Una partita che ha visto gli azzurri andare in vantaggio con la rete di Moise Kean che sembrava tracciare una linea positiva per la squadra di Rino Gattuso. L’episodio di Bastoni, l’espulsione che ha lasciato l’Italia in 10 uomini per tutto il secondo tempo ed ovviamente i tempi supplementari.

Poi la rete di Tabakovic a rimettere tutto in discussione, il coraggio della Bosnia che con un uomo in più e sbattuta diverse volte contro un Donnarumma che si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Una partita durata fino ai calci di rigore, epilogo devastante per la Nazionale.

A sbagliare dal dischetto Pio Esposito e Bryan Cristante, con la Bosnia che non ha sbagliato nulla dal dischetto contro un Donnarumma che al tempo stesso si è dovuto arrendere sotto i colpi dei padroni di casa. Festa grande per la squadra di Edin Dzeko, mentre la nostra Nazionale si lecca le ferite e dovrà ora fare le dovute valutazioni in ogni sede per capire cosa, ancora, non ha funzionato.