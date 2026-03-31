ULTIM’ORA LUKAKU- Arriva il comunicato ufficiale del Napoli: dura risposta del club!

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione riguardante Romelu Lukaku. Il club azzurro ha confermato che l’attaccante non si è presentato a Castel Volturno oggi e si è riservato la possibilità di adottare provvedimenti disciplinari.
Il comunicato del Napoli su Lukaku
Di seguito il comunicato del Napoli:
“SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”
Il Napoli conferma quindi l’intenzione di mettere fuori rosa Lukaku, anche se nessun provvedimento è stato ancora preso. La linea che verrà seguita comunque sarà quella dello scontro.