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ULTIM’ORA LUKAKU- Arriva il comunicato ufficiale del Napoli: dura risposta del club!

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ULTIM’ORA LUKAKU- Arriva il comunicato ufficiale del Napoli: dura risposta del club!
Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. Foto: SpazioNapoli
Romelu Lukaku in maglia Napoli bianca con sponsor MSC durante una partita

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione riguardante Romelu Lukaku. Il club azzurro ha confermato che l’attaccante non si è presentato a Castel Volturno oggi e si è riservato la possibilità di adottare provvedimenti disciplinari.

Il comunicato del Napoli su Lukaku

Di seguito il comunicato del Napoli:

“SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”

Il Napoli conferma quindi l’intenzione di mettere fuori rosa Lukaku, anche se nessun provvedimento è stato ancora preso. La linea che verrà seguita comunque sarà quella dello scontro.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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