Napoli, non solo fuori rosa: spunta la clamorosa ipotesi per Lukaku!

Romelu Lukaku non si presenta a Castel Volturno e il Napoli apre a scenari drastici: secondo Sky Sport, la rescissione del contratto diventa un’ipotesi concreta da valutare attraverso le vie legali ordinarie.

L’assenza del belga alla ripresa degli allenamenti ha fatto scattare la procedura ufficiale. Il club partenopeo ha comunicato di aver preso atto della mancata risposta alla convocazione e di riservarsi di valutare tutti i provvedimenti disciplinari possibili. Ma come rivela Sky Sport tramite il giornalista Massimo Ugolini, le opzioni sul tavolo vanno ben oltre la semplice esclusione dal gruppo squadra.

Napoli-Lukaku: i tecnicismi della rottura

Il passaggio delle carte agli avvocati rappresenta il momento decisivo. Il Napoli considera l’assenza una grave inadempienza contrattuale e dispone di strumenti legali concreti per agire. Secondo l’analisi di Sky, il club azzurro può mettere fuori rosa il calciatore con effetto immediato, ma si potrebbe procedere anche alla rescissione.

La comunicazione ufficiale del Napoli non lascia spazi interpretativi: la società si riserva di valutare la prosecuzione dell’attività di Lukaku nel gruppo squadra a tempo indeterminato. Questo significa che il belga potrebbe trovarsi escluso dagli allenamenti con la squadra per una durata indefinita, in attesa che la questione legale si risolva.

Lukaku e il Napoli: quando la rescissione diventa praticabile

La rescissione rappresenta una soluzione estrema ma legalmente percorribile. Il ricorso alle vie legali ordinarie è necessario perché mancano gli strumenti arbitrali accelerati disponibili in altre competizioni. Il Napoli dovrà provare l’inadempienza contrattuale davanti al giudice ordinario, un processo che richiede tempo ma che offre al club la possibilità di liberarsi completamente dall’ingaggio del giocatore.

La decisione di Lukaku di non presentarsi agli allenamenti trasforma il conflitto da questione disciplinare a controversia legale vera e propria. Il club partenopeo ha già chiarito la sua posizione: nessun margine di negoziazione, solo tutela dei propri interessi attraverso gli strumenti contrattuali e legali disponibili. I prossimi giorni vedranno gli uffici legali del Napoli muoversi per formalizzare le contestazioni e avviare le procedure necessarie. La rescissione non è più un’ipotesi teorica ma una strada concretamente praticabile nel conflitto tra Napoli e Lukaku.