Napoli, aria di rinnovo per un azzurro: in estate può arrivare la firma!

Antonio Vergara si è sicuramente guadagnato il diritto di restare a Napoli, dopo quanto mostrato nei mesi di emergenza in casa azzurra. Un rinnovo che ci sarà, ma in estate. Secondo Fabrizio Romano, il club ha sempre pianificato di affrontare la questione contrattuale a fine stagione, non prima.

Vergara e il rinnovo: il Napoli non ha fretta, ma la strada è tracciata

L’infortunio ha fermato il percorso del giovane talento, ma non ha intaccato la fiducia della società. A riferirlo è Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube:

“Su Vergara c’è volontà di rinnovo da entrambe le parti, ma non è mai stato un discorso a stagione in corso, se ne riparlerà a campionato finito, sarà un discorso per l’estate. Bisognerà parlare di cifre, accordi e altro, ma non sembrano esserci ostacoli dato che la volontà di entrambe le parti è rinnovare il contratto. Si parlava di rinnovo dopo i primi gol, ma è una situazione di cui si parlerà in estate”.

Il Napoli ha visto in Vergara una pedina importante per il presente e il futuro. Gattuso aveva già avviato valutazioni approfondite sul giocatore prima dello stop fisico. L’impatto iniziale del talento nel momento di massima emergenza per gli azzurri era stato straordinario, tanto che il rinnovo era già stato discusso dopo i primi gol. Tuttavia, la strategia del club è sempre stata quella di rimandare la questione contrattuale a fine stagione, quando si potranno fare valutazioni più complete sulla crescita e sul ruolo del giocatore nel progetto.

Estate 2026, il momento del rinnovo di Vergara

A fine stagione il Napoli inizierà a lavorare con forza sul rinnovo. Non sono attese complicazioni: il dialogo tra le parti è aperto e consapevole dei propri obiettivi comuni. Le voci su club stranieri che seguono Vergara, uno dei migliori talenti del campionato italiano, non influenzano la volontà del Napoli di proseguire il percorso con il giovane.

La scelta di rimandare tutto all’estate è strategica. Permette al giocatore di recuperare completamente dall’infortunio e di dimostrare il suo valore senza pressioni contrattuali. Al Napoli consente di valutare con precisione la crescita di Vergara e il suo ruolo effettivo nel progetto tattico. Quando le parti si siederanno al tavolo, avranno elementi concreti per costruire un accordo duraturo e vantaggioso per entrambi. Il rinnovo di Vergara non è una questione di oggi, ma una certezza per il futuro del Napoli.