Vergara e Neres, quanto manca al rientro? Non arrivano buone notizie

Antonio Conte in panchina. Il tecnico ha avuto un ruolo fondamentale nell'arrivo di Buongiorno. Fonte: SpazioNapoli

Vergara slitta a maggio: il centrocampista azzurro non rientra prima della metà del mese. Neres resta in dubbio totale, nessuna data fissata per il recupero dell’attaccante brasiliano, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Vergara: il recupero si allunga oltre le previsioni

Antonio Vergara continua il suo percorso di riabilitazione dalla lesione distrattiva alla fascia plantare del piede sinistro. Lo staff medico del Napoli ha spostato in avanti la stima del rientro in campo, fissandola intorno alla metà di maggio. Quello che inizialmente sembrava un stop breve si è trasformato in un’assenza prolungata che incide sui piani tattici di Conte per la volata finale del campionato.

Il giovane centrocampista azzurro rappresenta una risorsa importante per la mediana, e la sua mancanza si sente nelle rotazioni disponibili. La data del rientro è slittata rispetto alle prime valutazioni, segno di una lesione che richiede gestione attenta per evitare ricadute. Maggio è ancora lontano, e il Napoli dovrà affrontare le prossime settimane senza il suo contributo.

Neres, l’incertezza totale blocca i piani offensivi

David Neres si trova in una situazione decisamente più delicata. L’attaccante brasiliano, infortunatosi il 3 marzo, non ha ancora una data precisa di ritorno. Nessuna certezza circonda il suo recupero, e lo staff medico procede con cautela nel valutare l’evoluzione della situazione.

Il brasiliano spera comunque di tornare disponibile nel corso di maggio, ma tutto dipenderà da come procederà il recupero nei prossimi giorni. L’obiettivo di Neres è non chiudere anzitempo la stagione e contribuire nella fase decisiva del campionato. Tuttavia, al momento non esistono garanzie concrete sulla sua partecipazione alle ultime partite.

Conte deve gestire l’assenza di due giocatori importanti simultaneamente. Il Napoli affronta la volata finale del campionato con questi due assenti, e il loro recupero rimane monitorato quotidianamente dalla struttura medica. Il rientro di entrambi, qualora confermato per maggio, potrebbe rivelarsi decisivo per le ultime settimane di stagione, ma oggi nessuno può garantire con certezza quando saranno di nuovo disponibili.