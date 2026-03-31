Lukaku torna a Napoli! Dal Belgio: “Ecco la data del rientro”

Romelu Lukaku rientrerà a Napoli tra lunedì e venerdì della prossima settimana. Secondo il giornalista belga Geert Lambaerts, l’attaccante ha scelto di prolungare il soggiorno in Belgio per continuare il recupero con i fisioterapisti che conosce.

Lukaku sceglie il Belgio: il recupero prima di tutto

L’attaccante belga ha deciso di rimanere in patria nonostante il comunicato della SSC Napoli. Come rivela Lambaerts, “Lukaku è convinto che il meglio per lui è restare in Belgio. Nonostante il comunicato del club, lui lavora qui con la gente che conosce”. Gli stessi fisioterapisti che hanno seguito De Bruyne stanno seguendo il recupero dell’ex Inter. La scelta non rappresenta un’insubordinazione verso il club, ma una decisione medica ponderata. Lukaku conosce il suo corpo e ha preferito posticipare il rientro a Castel Volturno.

Un nuovo infortunio è stato scoperto durante il ritiro della Nazionale belga. Secondo il giornalista, “Lukaku ha poca fiducia nello staff medico del Napoli? Difficile dirlo, so che ha un bellissimo rapporto con i suoi fisioterapisti”. La questione non riguarda la fiducia nei confronti della società, ma la convinzione personale dell’attaccante sulla migliore strategia di recupero. Il belga ha giustificato l’assenza con certificati medici, rendendo la situazione formalmente corretta dal punto di vista contrattuale.

Il Mondiale in Qatar e il Belgio: il vero problema

Lambaerts sottolinea un elemento critico: “Garcia vorrà averlo ai Mondiali. Lui deve giocare. Ma il problema è che così non giocherà”. Il commissario tecnico belga ha necessità di Lukaku in condizioni ottimali, ma la situazione attuale complica ulteriormente il quadro. Il Belgio ha bisogno del centravanti per competere nei tornei internazionali, specialmente dopo l’esperienza deludente in Qatar quando l’attaccante non era ancora al massimo della forma.

La strategia di Lukaku nel prolungare il recupero in Belgio è comprensibile dal punto di vista personale, ma crea una frattura con il progetto Napoli. L’assenza dalle competizioni ufficiali con gli azzurri continua a dilatarsi. Tra lunedì e venerdì prossimi il belga rientrerà a Napoli, ma il tempo perso in questa fase della stagione è difficile da recuperare completamente. La vera sfida sarà il ritorno ai campi di allenamento e il ripristino della condizione atletica necessaria per competere ai massimi livelli in Serie A.