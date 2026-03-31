Napoli, retroscena Lukaku: ecco come ha giustificato l’assenza

Romelu Lukaku ha inviato i certificati medici al Napoli per giustificare l’assenza da Castel Volturno. Il belga rimane in Belgio per recuperare da una complicazione emersa all’infortunio di agosto.

Lukaku e i documenti medici: la documentazione arriva al Napoli

L’attaccante non si è presentato stamani al centro sportivo azzurro, ma la situazione trova spiegazione nella documentazione clinica trasmessa al club. Secondo quanto riporta SportMediaset, Lukaku ha già consegnato alla società tutti i referti relativi a una nuova complicazione legata al problema fisico risalente a metà agosto. Questa complicazione non era stata individuata precedentemente e si è manifestata con chiarezza solo al suo arrivo in Belgio, in occasione della convocazione con la Nazionale belga.

Il Napoli valuta sanzioni: quale strada prenderà il club

La società azzurra starebbe valutando provvedimenti disciplinari nei confronti di Lukaku, che potrebbero includere una multa salata o, in casi estremi, l’esclusione o rescissione. La situazione è in divenire e adesso va considerata anche questo nuovo scenario.

Quale sarà la linea del Napoli? La priorità rimane il recupero completo dell’attaccante. Lukaku punta a rientrare in condizioni ottimali sia per il Mondiale che per l’ultimo scorcio di stagione, quando gli azzurri si giocano la qualificazione alla Champions League. Una sanzione pesante potrebbe compromettere ulteriormente i tempi di recupero e la disponibilità del centravanti belga nel momento cruciale della stagione.

Il calciomercato Napoli resta in sospeso in attesa dei sviluppi. Lukaku ha assicurato il suo rientro in Italia entro dieci giorni, con l’obiettivo di presentarsi al meglio delle sue possibilità fisiche per Antonio Conte e la squadra azzurra.