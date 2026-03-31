Lobotka vince e lancia un segnale a Conte: bella notizia dalla sfida tra Slovacchia e Romania

Stanislav Lobotka guida la Slovacchia al 2-0 sulla Romania con un assist decisivo, confermando la sua importanza anche in Nazionale dopo la sconfitta ai playoff mondiali contro il Kosovo.
Lobotka e il riscatto della Slovacchia: la reazione dopo il Kosovo
La nazionale slovacca cancella la delusione della semifinale playoff persa 4-3 contro il Kosovo con una vittoria netta e concreta. L’autogol di Birlingea al 7′ minuto indirizza immediatamente la gara, permettendo ai padroni di casa di gestire il possesso con maggiore serenità. Il secondo tempo conferma il dominio: al 46′, Strelec firma il raddoppio su assist di Lobotka, chiudendo definitivamente i giochi. La prestazione di Francesco Calzona e dei suoi uomini dimostra solidità tattica e equilibrio nel gioco.
Lobotka protagonista: 90 minuti di qualità per il giocatore del Napoli
Il centrocampista del Napoli detta i tempi di gioco con la consueta qualità tecnica, restando in campo per l’intera durata della partita. Lobotka ha garantito continuità alla manovra offensiva slovacca, orchestrando il possesso e creando le condizioni per il secondo gol. L’uscita negli ultimi minuti a favore di Sauer ha segnato il termine di una prova solida, dove il regista ha confermato le sue caratteristiche di equilibrio e precisione nei passaggi. Per il Napoli, la conferma internazionale del suo centrocampista rappresenta un dato positivo in vista della ripresa del campionato italiano.
Quale valore ha questa prestazione per Lobotka? Dimostra che il giocatore mantiene il suo livello tecnico anche con la Nazionale, senza cali di concentrazione. L’assist per il raddoppio evidenzia la sua capacità di incidere nelle fasi decisive, una qualità fondamentale nel progetto tattico di Conte al Napoli. La continuità di prestazioni positive con la Slovacchia rafforza la sua posizione come titolare inamovibile nella squadra di club.