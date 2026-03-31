Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Milan, Conte pronto ad un cambio rispetto a Cagliari: tornerà titolare

di
Napoli-Milan, Conte pronto ad un cambio rispetto a Cagliari: tornerà titolare
Antonio Conte in panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante una partita. Indossa la tuta tecnica nera e blu della squadra partenopea.

Antonio Conte medita la formazione ideale per il suo Napoli, con Juan Jesus si candida per una maglia da titolare contro il Milan. Il difensore brasiliano sta molto meglio rispetto all’ultima gara di campionato a Cagliari, dove è entrato dalla panchina durante la partita.

Juan Jesus e il Milan: il recupero completo del brasiliano

L’assenza prolungata del centrale azzurro era dovuta a un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dai radar per diverse settimane. La gestione del problema fisico ha costretto Conte a valutare alternative in difesa, ma il recupero del brasiliano cambia i piani tattici della squadra. Le ultime sedute di allenamento hanno confermato il miglioramento delle sue condizioni, con Juan Jesus che ha ripreso a lavorare con continuità e senza limitazioni.

Juan Jesus durante l'allenamento del Napoli con berretto e giacca tecnica
Juan Jesus all’allenamento del Napoli. Foto: ANSA

Contro il Milan, il Napoli affronta una sfida che richiede solidità difensiva e concentrazione massima. La presenza del brasiliano in campo dal primo minuto rappresenta un valore aggiunto per la retroguardia partenopea, considerando l’esperienza e l’affidabilità che porta nelle situazioni di pressione.

Difesa al completo: il Napoli ritrova Juan Jesus per il big match

La progressione del recupero è stata monitorata attentamente dallo staff medico del club. Juan Jesus ha superato i test di valutazione e le sessioni di allenamento con la squadra, senza accusare ricadute o complicazioni. Questo significa che il difensore è disponibile a pieno regime per affrontare l’impegno europeo contro i rossoneri.

Il Milan rappresenta un banco di prova importante per misurare le reali condizioni di ripresa del brasiliano. Non si tratta di una partita di rodaggio, ma di una sfida di vertice dove gli errori difensivi si pagano cari. La scelta di schierare Juan Jesus dal primo minuto dipenderà dalle ultime valutazioni di Conte in vista del match, ma la sua candidatura è concreta e fondata sullo stato fisico reale mostrato negli ultimi allenamenti.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie