Napoli-Milan, Conte pronto ad un cambio rispetto a Cagliari: tornerà titolare

Antonio Conte medita la formazione ideale per il suo Napoli, con Juan Jesus si candida per una maglia da titolare contro il Milan. Il difensore brasiliano sta molto meglio rispetto all’ultima gara di campionato a Cagliari, dove è entrato dalla panchina durante la partita.

Juan Jesus e il Milan: il recupero completo del brasiliano

L’assenza prolungata del centrale azzurro era dovuta a un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dai radar per diverse settimane. La gestione del problema fisico ha costretto Conte a valutare alternative in difesa, ma il recupero del brasiliano cambia i piani tattici della squadra. Le ultime sedute di allenamento hanno confermato il miglioramento delle sue condizioni, con Juan Jesus che ha ripreso a lavorare con continuità e senza limitazioni.

Contro il Milan, il Napoli affronta una sfida che richiede solidità difensiva e concentrazione massima. La presenza del brasiliano in campo dal primo minuto rappresenta un valore aggiunto per la retroguardia partenopea, considerando l’esperienza e l’affidabilità che porta nelle situazioni di pressione.

Difesa al completo: il Napoli ritrova Juan Jesus per il big match

La progressione del recupero è stata monitorata attentamente dallo staff medico del club. Juan Jesus ha superato i test di valutazione e le sessioni di allenamento con la squadra, senza accusare ricadute o complicazioni. Questo significa che il difensore è disponibile a pieno regime per affrontare l’impegno europeo contro i rossoneri.

Il Milan rappresenta un banco di prova importante per misurare le reali condizioni di ripresa del brasiliano. Non si tratta di una partita di rodaggio, ma di una sfida di vertice dove gli errori difensivi si pagano cari. La scelta di schierare Juan Jesus dal primo minuto dipenderà dalle ultime valutazioni di Conte in vista del match, ma la sua candidatura è concreta e fondata sullo stato fisico reale mostrato negli ultimi allenamenti.