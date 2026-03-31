De Laurentiis, scelta inattesa in vista di Napoli-Milan: cambio di abitudini

De Laurentiis salta Napoli-Milan per volo verso gli Stati Uniti: il presidente gestisce il caso Lukaku da remoto, in contatto diretto con Manna e Conte durante i giorni cruciali della sfida al Maradona.
De Laurentiis negli USA: il timing della partenza
Aurelio De Laurentiis non sarà in tribuna per Napoli-Milan. Come rivela Repubblica, il patron partirà per gli Stati Uniti nei prossimi giorni, saltando così uno dei big match della stagione. Il presidente ha priorità organizzative oltreoceano che richiedono la sua presenza fisica, una decisione che comunque non interrompe i contatti con la dirigenza sportiva partenopea.
Il presidente, solitamente presente per i big match azzurri, continuerà a seguire comunque gli sviluppi della squadra dal suo ufficio negli Stati Uniti, mantenendo la linea diretta con i responsabili del progetto sportivo. Un piccolo cambio di abitudini quindi, ma che non cambia il suo coinvolgimento nel club.
Lukaku al centro delle comunicazioni
Come gestirà De Laurentiis il caso Lukaku da oltreoceano? Attraverso contatti telefonici costanti con Manna e Conte. Il presidente rimane il fulcro decisionale della società, anche se fisicamente lontano dal Maradona. Le questioni tecniche e di mercato non si fermano per una partita, e il belga rappresenta uno degli argomenti caldi da affrontare in queste ore.
Gli azzurri affronteranno il Milan con De Laurentiis collegato virtualmente dalla costa americana. Una situazione che non modifica gli equilibri tecnici del match, ma che rimanda l’immagine di un presidente sempre connesso alle dinamiche del Napoli, indipendentemente dalla geografia.