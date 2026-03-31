Caso Lukaku, svelata la decisione del Napoli: ecco cosa succederà

Romelu Lukaku torna in Belgio per la riabilitazione e il Napoli risponde con una multa salata. Il club azzurro ha già deciso le ritorsioni verso l’attaccante, come anticipa il giornalista Nicolò Schira su X.

Lukaku multato: la decisione della SSC Napoli

Gli azzurri non hanno accolto bene la scelta dell’attaccante belga di proseguire la convalescenza nel suo Paese d’origine. La società partenopea ha avviato il procedimento disciplinare e una sanzione economica è già stata comunicata. Lukaku dovrà pagare una multa importante per aver interrotto il programma di recupero concordato con lo staff medico napoletano.

La decisione arriva dopo settimane di tensione intorno al numero 11. L’ex Inter aveva accusato un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse giornate. Invece di completare la terapia a Napoli sotto controllo medico diretto, ha scelto di rientrare a Bruxelles. Una mossa che il club ha interpretato come un atto di indisciplina, scatenando la reazione ufficiale.

Fuori rosa o multa: il Napoli sceglie la strategia economica

Qual è il vero nodo della questione? Il bilancio azzurro. Lukaku è iscritto a bilancio per 10 milioni di euro e il Napoli vuole evitare minusvalenze in estate. Una esclusione dalla rosa comporterebbe una svalutazione del cartellino. Anche una rescissione consensuale rappresenterebbe un autogol economico per il club.

Per questo motivo la società ha optato per la multa. Una soluzione che mantiene il valore dell’attaccante intatto e lo obbliga a rientrare nei ranghi senza compromettere il mercato futuro. Schira sottolinea come il Napoli abbia valutato ogni opzione con fredda logica gestionale: la punta non può essere svalutata, nemmeno attraverso provvedimenti disciplinari estremi.

La situazione rimane tesa ma controllata. Lukaku dovrà pagare la sanzione e rientrare al centro sportivo di Castel Volturno per completare la riabilitazione sotto supervisione diretta. Il Napoli mantiene il controllo sulla situazione e preserva il proprio interesse economico nel calciomercato estivo.